"ĐILAS BOLJE DA PROMENI IME KOALICIJE U NASILJE PROTIV SRBIJE!" Stručnjaci oštro: Imaju ozbiljan problem da se pomire sa porazom

Potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić obratila se juče javnosti na konferenciji za novinare u sedištu SNS.

Ana Brnabić je rekla da je sazvala konferenciju u sedištu SNS zato što su u protekla tri dana zabeleženi akti brutalnog nasilja nad čak dve aktivistkinje SNS.

Advokat Branko Lukić, iz pokreta "Mi - glas iz naroda", Dejan Miletić, politički analitičar, i Nemanja Zavišić, iz Centra za društvenu stabilnost, gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije gde su govorili o ovom sramnom napadu na aktivistkinje SNS.

- Tužna slika, svakog jutra nekako isčekujem da ćemo se baviti napredovanju Srbije i rezultatima industrijskog rasta koji je fenomenalan, a mi neprestano moramo da se bavimo ovim osnovnim egzistencijalnim pitanjima, osnovnim pitanjima građanske tolerancije i razumevanja. Ali ovde ja prepoznajem jednu matricu i to me najviše brine. Matricu da se polarizuje društvo, da se nasilje legitimizuje u politici, da se mržnja neka kreira, da prosto desi neko zaziranje među ljudima. Ta polarizacija i sve to što se tiče urušavanja mira unutar naših građana, smatram da je jedan planski potez, to više nisu slučajnosti. Kroz institucije se nasilje promoviše, evo sada vidimo i na dnevnom nivou. Da li si aktivista ove ili one stranke, to ne znači da ima neko pravo da vam ugrožava slobodu mišljenja. Smatram da moramo da reagujemo energično, da moramo da nađemo načine da se ovakva delovanja zaustave jer tu onda nema kraja - rekao je Miletić.

- Apsolutno smo protiv bilo kojeg oblika nasilja, ne mislimo da je rešenje u nasilju. Treba uvesti pre svega kulturno ponašanje, a daleko od toga da bi podržali nasilje. Nasilje apsolutno nikome ne treba, sem neprijateljima Srbije. Ko god pribegava političkom nasilju, mislim da ne treba ni da bude deo političkog života Srbije. Svako treba da ima mogućnost da izrazi svoje mišlje i svako treba da bude bezbedan na našim ulicama. Te žene su napali muškarci. Katastrofa, to se nije dešavalo u srpskom društvu. Danas zbog nekih ostrašćenosti, nekih ispranih mozgova, dolazi do toga - rekao je Lukić.

Zavišić se potpuno složio sa kolegama.

- Nažalost, daleko smo od tog reda u društvu. Smatram da pravo ime te koalicije Dragana Đilasa ne bi trebalo da bude "Srbija protiv nasilja", već "Nasiljem protiv Srbije". To je upravo ono što se dešava u poslednjih 2 i po meseca i inteziviralo se nakon 17. decembra, odnosno nakon decembarskih izbora. Ta koalicija okupljena oko Dragana Đilasa, to su sve derivati bivše Demokratske stranke. Oni imaju jedan ozbiljan problem, a to je da se pomire za izbornom voljom naroda. Odnosno ne žele da prihvate da su izgubili parlamentarne izbore, da su izgubili pokrajinske izbore i da su izgubili izbore u svim lokalnim samoupravama gde su oni bili održani, pa tako i u gradu Beogradu - rekao je Zavišić i dodao:

- Videli smo odmah 18. i 19. decembra, one proteste koje su pokušali da pokrenu. Pa nasilje i upad u Skupštinu grada Beograda, pa dva i po meseca se konstantno kreira takva atmosfera u društvu i traži se jednostavno alibi neki za taj izborni poraz koji su preživeli 17. decembra. Ali znate kako, oni su svojim biračima u oči tih decembarskih izbora značajno podigli očekivanja. Oni su njih ubedili da su već unapred pobedili u Beogradu, da su vrlo blizu tome da pobede u Srbiji, odnosno na parlamentarnim izborima i da je samo neophodno izaći na izbore i konačno srušiti režim SNS. Neko im je srušio sneška. Nije se desilo ono što su obećavali svojim biračima, nije se desilo ono što su možda i oni sami verovali.

