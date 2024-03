"NAS JE NEMOGUĆE ZASTRAŠITI" Napadnuta aktivistkinja SNS Zvezdara, oštra osuda opštinskog odbora

Opštinski odbor SNS Zvezdara saopštio je večeras da je danas u popodnevnim časovima, verbalno i fizički napadnuta dvadesettrogodišnja aktivistkinja koja je sa koleginicom obilazila članove u ulici Kisele vode.

- Čovek srednjih godina, uz salvu jezivih uvreda i direktnih pretnji, na silu je oteo službenu dokumentaciju iz ruku naše koleginice, a sve to je snimala njegova supruga. Nedugo zatim, u ulici Petra Škundrića 27, još jedna gospođa, takođe uz snimanje telefonom, ponižavala je, vređala, provocirala i pratila dvoje naših aktivista - saopštili su iz SNS.

Iz SNS Zvezdara navode da je uticaj opozicionih medija i njihovih NVO sve opasniji, jer "svakodnevno prenose i popularizuju poruke vezane za nasilno rušenje legitimnih državnih struktura, prizivanjem i pozivanjem na linč Aleksandra Vučića, propagiraju mržnju opozicionih stranaka koja je ekvivalentna nacističkoj ideologiji, stvarajući svojim gledaocima i pratiocima lažan osećaj superiornosti koji im daje za pravo da se late nasilja nad običnim narodom, nad svojim sunarodnicima."

- Poslednjih nekoliko dana svedoci smo sve učestalijeg vršenja nasilja nad našim aktivistkinjama koje su nečije ćerke, sestre, majke, supruge i koje učestvuju u legitimnoj kampanji "od vrata do vrata" i to na isti način kao što rade svi ostali politički subjekti. Paradoksalno je da opozicija okupljena pod sloganom "Srbija protiv nasilja" nasilnim i brutalnim metodama sputava sve one koji reprezentuju drugačiji stav i mišljenje, jer kao što smo već bezbroj puta čuli i videli, oni plan i program za privredni i ekonomski razvoj nemaju - navodi se u saopštenju.

Opštinski odbor Srpske napredne stranke Zvezdara najoštrije je osudio svaki vid nasilja i glorifikaciju takvih postupaka, pošto, kako piše u saopštenju, oni vode u destabilizaciju društva, izazivanje straha i nesigurnosti.

- Nas je nemoguće zastrašiti i mi ćemo se boriti za Srbiju, Beograd i Zvezdaru časno, čestito i odgovorno sa još više elana, jer znamo da smo na pravom putu, putu istorijskog prosperiteta naše jedine države- zaključuje se u saopštenju.

Kurir.rs