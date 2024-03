PROFESOR VULETIĆ: U toku je medijska priprema za ubistvo Vučića, to su isto uradili i Đinđiću!

Profesor Vladimir Vuletić, gostujući na TV Prva, komentarisao je izjavu NVO aktivistkinje Aide Ćorović koja je nedavno rekla da će "Vučić biti mrtav kad padne sa vlasti, a da će ga ubiti mafijaši sa kojima su radili":

foto: Nemanja Nikolić

- Meni se čini da tu postoji jedan mnogo ozbiljniji problem. Za mene je suštinski problem što se širi jedna vrsta narativa i ideje, jedna vrsta normalizacije i apriori opravdanja za određene aktivnosti. Znate, bilo je mnogo govora o tome ko je i kako pripremao "medijsko ubistvo" Zorana Đinđića. To su bili čak i kao vrlo ozbiljni novinari koji su to opravdavali rečima "pa dobro, na kraju krajeva, sa kim se družio nije ni mogao drugačije da završi". To ste imali gotovo kao jednu vrstu zvaničnog objašnjenja zašto je ubijen!

Podsetimo, Aida Ćororvić je na nedavno održanoj tribini u Dubrovniku kazala:

foto: Ana Paunković

- Mi sad gledamo završetak metastaza u jednom društvu. Vučić i njegova klika znaju da će biti mrtvi istog trenutka kada padnu s vlasti. A neću ih ubiti ja ili obični građani, već kriminalci i mafijaši sa kojima su radili.

Inače, na ovakve izgovorene reči Ćorovićeve oštro su reagovali i mnogi političari, a među njima i lider naprednjaka i ministar odbrane Miloš Vučević je tim povodom, između ostalog, kazao:

- Srbija zaslužuje sve najbolje i trudićemo se da nikad ne doživimo pakao koji nam Aida Ćorović i njoj slični priželjkuju. Neću da im se dodvoravam pristojnim rečnikom, jer takvi to ne zaslužuju pošto prizivaju zlo u Srbiji, i da moj narod prolazi kroz pakao. Sram ih bilo!

Dobronameran gest predstavila kao ućutkivanje

Inače, na istoj toj tribini Ćorovićeva je iznela i stvari koje je ubrzo potom demantovala savetnica predsednika Srbije Suzana Vasiljević. Naime, jedan dobronameran gest Ćorovićeva je predstavila kao pokušaj njenog ućutkivanja.

Ona je na toj tribini ispričala da ju je, kada joj je mlađi brat umirao, zvala Vasiljevićeva, nudeći joj posao.

- Bio mi je svaki dinar potreban. Ali, prosto postoje granice koje ne mogu da pređem - rekla je Aida Ćorović.

foto: Beta Amir Hamzagic, Damir Dervišagić

Upitana zbog čega je zvala Aidu Ćorović, savetnica predsednika Srbije je nedavno za Kurir kazala:

- Gospođa Ćorović je bila dobra prijateljica mog bivšeg partnera Žorža Urioa dok je on radio kao prvi sekretar ambasade Republike Francuske u Srbiji. Često mu se obraćala za pomoć, i oko nekih projekata u Pazaru, a i oko ličnih problema, pa sam ja, znajući za njihov dobar odnos, prosto želela da pomognemo gospođi Ćorović koja se tada nalazila u teškoj situaciji. Zamolila sam predsednika da je pozovem i onako ljudski, bez ikakve zle namere, ponudim pomoć. Žao mi je ako je ona to pogrešno razumela.

Ove reči Suzane Vasiljević je ubrzo potom potvrdio i sam predsednik Vučić.

- I ona je rekla "ja sam se žalila da nemam dinar i da ne mogu da preživim". Suzana iz mog kabineta ju je pozvala (Aidu) i ponudila pomoć. Nije ništa rekla da ona treba nekog da hvali ili da nešto radi, nego bilo gde da joj pomogne. Ja sam joj rekao tada još da sve najgore u političkom smislu mislim o toj ženi, ali da ako u ljudskom smislu ona hoće da joj pomogne, neka pomogne. I zamislite vi da tako nešto zloupotrebite, idete u javnost i kažete: "Neko je hteo da mi pomogne, ali eto, zločinci su hteli da me ućutkaju". Koga bre da ućutka? - rekao je, između ostalog, šef države.

