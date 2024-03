DISKUSIJA U STUDIJU! ČUČKOVIĆ: Cilj nam je da ponosno istaknemo da smo uradili BASTAĆ: Niste završili 4 garaže koje ste obećali

Bonus video:

08:57 ČUČKOVIĆ O RAZVOJU BEOGRADA

Gosti Jutarnjeg programa Kurir televizije član Predsedništva SNS-a Miroslav Čučković, nekadašnji predsednik gradske opštine Stari Grad Marko Bastać i Srđan Barac iz Centra za društvenu stabilnost diskutovali su o aktuelnim dešavanjima u Beogradu.

Govoreći o nesrećnom slučaju kada je žena preminula nakon što ju je udario točak koji je otpao sa autobusa gradskog prevoza, Čučković je predočio da je poslednjih godina smanjen broj nesrećnih događaja u gradskom prevozu.

- Osnovni razlog je što su veće kontrole naterale privatne prevoznike da kupe modernija vozila. Nama su na ulicama vozila prosečno stara sedam i po godina. Desetogodišnji ugovor sa prevoznicima uskoro ističe, biće zaključen novi koji će biti rigorozniji. Tiče se ispravnosti, higijene, i svih nedostataka koji su uočeni - rekao je Čučković.

foto: Kurir televizija

Bastać je kritikovao gradski prevoz u Beogradu istakavši da je nepouzdan.

- Dokaz za to je da smo došli do momenta gde točak autobusa ubije nekoga ko hoda trotoarom. Čini mi se da smo olako prešli preko te tragedije koja se dogodila u Beogradu. Smatram da je to katastrofa. Neko traži političku odgovornost, ali ne može biti opravdanje "uhapsili smo mehaničara". Dakle, mi imamo ugovor koji je potpisan pre deset godina, tamo sigurno postoji klauzula da se raskine ugovor sa prevoznikom, u ovom slučaju "Bambusom", koji već godinama unazad ima situaciju da ima incidente u javnom saobraćaju. U ovoj varijanti, ne kažem da mora neko iz grada Beograda da podnese ostavku, ali mora neko hitno nešto da uradi i da ukloni ovog prevoznika iz saobraćaja - naglašava Bastać.

Komentarišući političku situaciju na nivou Beograda, Barac kaže da je konstantno na ivici incidenta i da se stvara polarizacija.

- Što se tiče političke odgovornosti, ona uvek postoji. Mi generalno imamo slabu naplatu gradskog saobraćaja, odnosno ne plaća se karta, to se zna, dugi niz godina, pa i one rigorozne kontrole nisu urodile plodom. Smatram da treba da se zapitamo kako da izađemo iz tog problema, a mislim da je to da se odgovornije ponašamo - rekao je Barac.

foto: Kurir televizija

Bastać: Opozicija da izađe pred građane s velikim projektom

Govoreći o predstojećim izborima u Beogradu, Bastać je savetovao opoziciju da izađe iz kandži vlasti kada je reč o nacionalnim temama.

- Mislim da je velika zamka za opoziciju da krene da priča samo o nacionalnim temama. Imamo izbore drugog juna za grad Beograd i mene kao građanina i nekoga ko podržava opoziciju, zanima da čujem šta će opozicija konkretno uraditi. Moj savet im je da se otrgnu iz kandži vlasti koja svaki dan baca mamac da se priča o nacionalnim temama, već da se priča o konkretnim lokalnim temama koji se tiču grada Beograda. Mene zanima da sutra opozicija izađe i kaže - "U redu je što imamo evidenciju električnih trotineta, ali je u ovom trenutku važnije da Beograd ima evidenciju vozila gradskog saobraćaja." Od opozicije očekujem konkretne predloge koji se tiču grada Beograda - rekao je Bastać.

Objašnjava da je potrebno da opozicija izađe pred građane s nekim konkretnim, velikim, projektom za prestonicu Srbije.

- To da mogu ako se svi ujedine i stanu u jedan široki front, i da se bore na izborima za grad Beograd. Isto tako, pored komunalnih tema mora se predložiti i neki veliki projekat, kao što je SNS imala Beograd na vodi. Toga nema zato što neko baci mamac da pričamo o temama i šta će nam onda izbori u Beogradu - rekao je Bastać.

Čučković je odgovorio da gradska vlast ne beži ni od jedne teme, te da bi voleli i da lokalne teme budu osnovne.

- Ali vidite bezidejnost, mržnju i zaslepljenost kompletnog opozicionog korpusa likom i delom predsednika Vučića. Vidite njihove nastupe, jednu sramotu, krađu toalet papira, pravljenja hoasa, pokušali su topovski udar. U suštini, cilj je da se u Srbiji stvori haos i da se dovede marionetska vlada koja bi ispunjavala naloge sa adresa na koje su oni odlazili pljujući svoju državu. To je najveća sramota koju je opozicija uradila uz dodatnu sramotu koja je bila rušilački napad na Stari dvor. Pre svega, naš cilj je da vratimo politički korpus, da možemo da razgovaramo o tome i da ponosno istaknemo da smo uradili Beograd na vodi, da ćemo održati Expo 2027. Grad će prodisati, urađen je auto-put Miloš Veliki od Novog Beograda do Čačka, trenutno se radi rekonstrukcija i uvođenje četiri trake na Smederevskom putu, počela je izgradnja auto-puta Beograd-Zrenjanin - podsetio je Čučković.

Projekti u Beogradu

Nadovezujući se na temu o projektima, Bastać ocenjuje da je izgradnja podzemne garaže u Vlajkovićevoj ulici odličan projekat, ali je ukazao da još nisu izgrađene one koje su obećane ranijih godina.

- Fali još četiri koje su obećane, međutim smatram da se neće realizovati jer je i ova obećana pre ne znam ni ja koliko godina.

foto: Kurir televizija

Kako kaže, odlukom o limitiranom vremenu parkiranja u centru grada, građani bi izbegavali ovaj deo prestonice, a na taj način bi se rešili problemi zagađenosti vazduha i gužvi u saobraćaju.

- Gde god da krenete od osam ujutru do šest popodne, ne možete da stignete na vreme, upravo zbog tih gužvi. Mene zanima koja je strategija da rešimo problem parkinga u gradu. To je aktuelna tema - rekao je Bastać.

Barac iz Centra za društvenu stabilnost smatra da je opozicija nametnula da republičke teme budu i na beogradskim izborima, "kao što je nametnula da Aleksandar Vučić bude tema."

Čučković se dotakao i opštine Stari grad, na kojoj je Bastać ranije bio predsednik, istakavši da ima šta da ponudi kao i da je poseti svaki beogradski turista.

- Najružniji deo Beograda je postao najlepši sa zimskom bajkom, Savska promenada je vratila reku svom gradu - rekao je Čučković

Bastać se nadovezao ukazavši na problem u održavanju izgrađene infrastrukture.

- Svi ti turisti će završiti u Knez Mihailovoj i na Kalemegdanu, ali će verovatno polomiti nogu jer su izvaljene kocke. Dakle, kako može Beograd na vodi da bude pod konac sređen, a onda neko kao da je povukao liniju i rekao da se drugi deo grada uopšte ne održava. To je situacija u Starom gradu - govori Bastać.

Čučković se složio istakavši da gradska uprava ne može da stigne da uđe u svaki "sokak".

Bastać ukazuje i da se sistematski oduzimaju nadležnosti opština u Beogradu.

- Borite se svi zajedno, vlast i opozicija, da može nešto konkretno da se uradi. Veće nadležnosti imaju opštine koje nisu u centru grada, tako ste napravili razliku šta je u centru - rekao je Bastać.

Čučković je potom objasnio da je SNS promenila statut davanjem većih nadležnosti opštinama.

- Stari grad je dobio da radi kompletno blokovsko uređenje svih naselja. Opština to nekada nije mogla da radi, a sada može. Sada na Dorćolu možete da uđete u svaku betonsku stazicu koja ide između dve zgrade, do kontejnera - rekao je Čučković na šta se Bastać nadovezao:

- Zalagao sam se poslednjih 20 godina da se vrate nadležnosti u opštinama gradskim. Da ne dođe sutra neki revizor predsedniku opštine da i preti krivičnom prijavom zato što je hteo da sredi fasadu. To nije normalno, a nema ko drugi da im radi fasadu - rekao je Bastać.

Član Predsedništva SNS-a je zaključio da je bolje da se radi kompletan objekat, a ne samo spoljna fasada.

