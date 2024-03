TRI DANA HAOSA U SKUPŠTINI U REŽIJI DELA OPOZICIJE DEBELO KOŠTAJU GRAĐANE: Evo koliko su potrošili iz budžeta učesnici incidenata!

Sednicu Skupštine Srbije na kojoj je, posle trodnevne burne rasprave, većinom od 153 glasa za novu predsednicu parlamenta izabrana Ana Brnabić obeležili su brojni incidenti i u najmanju ruku nedolično ponašanje dela opozicije - poslanika liste Srbija protiv nasilja i koalicije NADA. Ovaj cirkus u režiji dela opozicije, kojim se narušava ugled najvišeg zakonodavnog tela, gde smo gledali i agresivne nastupe pojedinih poslanika, te transparente, pa i gađanje toalet-papirom, debelo je koštao građane Srbije, od kojih i ovi narodni tribuni primaju platu, koja, sa poslednjim povećanjem, nikako nije mala.

foto: Narodna skupština printscreeen

Prosečna poslanička plata trenutno je oko 135.000 dinara, što znači, grubom računicom, da jedan "radni" dan svakog poslanika, i to u proseku, poreske obveznike Srbije košta bezmalo po 7.000 dinara. Za tri dana cirkusa svaki od onih parlamentaraca koji su se pojavili samo da prave nered "zaradio" je po dvadesetak hiljada dinara. Dakle, grubom računicom, 78 poslanika, koliko ih broje Srbija protiv nasilja i koalicija NADA, samo za osnovnu platu koštalo je građane Srbije oko 1,5 miliona dinara. I to nije sve. Od tog broja narodnih tribuna iz ove dve koalicije, njih 39 je iz unutrašnjosti, odnosno ima pravo na putne troškove - novac za gorivo i putarine za dolazak na sednice. Koliko su po tvom osnovu ovi parlamentarci potrošili iz državnog budžeta još nije poznato, s obzirom na to da precizne podatke do zaključenja broja nismo dobili od stručnih službi Skupštine.

Kurir.rs/A.Ć.

Bonus video:

03:13 OPOZICIJA MORA DA PONUDI VELIKI PROJEKAT KAO ŠTO JE BG NA VODI Bastać o ignorisanju centra: Turisti lome noge u neuređenom Knezu