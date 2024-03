STIŽE NA NAPLATU! Opozicija sopstvenim greškama osipa svoje biračko telo, sami su krivi što SNS može još ubedljivije da pobedi

Rast bloka koji predvodi Srpska napredna stranka u Beogradu od čak osam odsto u odnosu na decembarske izbore i pad opozicione koalicije Srbija protiv nasilja od oko 1,5 odsto ukazuju na to da će novo glasanje Beograđana još ubedljivije potvrditi pobedu vladajućeg bloka. To su glavni nalazi najnovijeg istraživanja javnog mnjenja, u koje je Kurir imao uvid, a koje je sprovela institucija programski bliža opoziciji. Uzroke ovakvog raspoloženja birača u glavnom gradu treba tražiti pre svega u greškama opozicionih lidera i njihovim skandaloznim potezima, čime su doprineli većoj apstinenciji, ali i rastu svojih političkih oponenata, ocenjuju sagovornici Kurira.

Brutalan pristup

Profesor Fakulteta političkih nauka Milan Petričković kaže za Kurir da nije bilo teško predvideti ovakve efekte ponašanja opozicije.

foto: Kurir TV

- Ovakvi rezultati za mene nisu neočekivani, sasvim su logični, jer je opozicija sama sebe deplasirala. Birači vrlo dobro raspoznaju verbalnu nepristojnost, agresivnost, aroganciju, drskost... To su sve elementi koji su kumovali tome da se razlika uveća. Opozicija je po prirodi stvari u decembru imala jednu vrstu poleta i nešto što su gradili na toj svežini, pa su se pojavili kao antipod vladajuće koalicije. Tada su u formi plebiscita privukli određeni broj onih koji su opredeljeni za zapadne vrednosti i ponela ih je ideja da se glasa za bilo šta što je suprotno od vlasti, bez obzira šta nude. Mnogima nije bilo ni jasno šta se nudi. U međuvremenu se sve dodatno razvodnilo jer je Srbija protiv nasilja krenula otvorenih karata. U pitanju je otvoreno zapadna opcija, koja je zapravo isekla granu na kojoj sedi sa onim izjašnjavanjem o Kurtiju, odlascima na razne evropske adrese... To bi naš narod nazvao poturicama i to je ključni razlog njihovog pada. Sve što smo od njih videli je negacija bez ikakve argumentacije i ideologije - smatra Petričković.

I politički analitičar Dejan Vuk Stanković vidi slične greške opozicije kao uzroke pada njenog rejtinga.

foto: Kurir televizija

- Čini mi se da je skroman pad koalicije Srbija protiv nasilja s obzirom na to koje dve velike greške su načinili posle izbora. Prvo, pokušali su da intervenišu u izborni proces na jedan neotesano brutalan način, a to je da organizuju demonstracije u trenutku kada ne brane izbornu pobedu, nego insinuiraju krađu. A tražili su izbore, pristali na uslove i kontrolisali su izbore. Vlast nije izmislila paralelne zapisnike kao 1996. godine i oni nisu pobedili. Dakle, u tim uslovima praviti kopiju 1996. i 1997. godine je pucanje u sopstvenu nogu. A onda su, u uslovima pritisaka oko Kosova i uvođenja sankcija Rusiji, otišli kod Viole fon Kramon - podsetio je Stanković.

Prelivanje birača

Sociolog Vladimir Vuletić kaže da rezultati istraživanja nisu neočekivani.

foto: Zorana Jevtić

- Već po završetku decembarskih izbora ukazivao sam na nekoliko ključnih stvari. Prvo, jasno je da će se biračko telo polarizovati, jer su ovi izbori mnogo više nego samo lokalni. Jasno je da će malo ko glasati ponovo za sve one stranke koje nisu prešle cenzus u decembru. Sada imamo veliki rezervoar glasova onih stranaka za koje će se birači teško ponovo opredeliti. Postavlja se logično pitanje - kome inklinira to biračko telo. Jednim delom će otići u apstinente, a veći deo će ići ka SNS i bloku oko njega, jer je reč o biračima koji su do sada glasali za, uslovno rečeno, desne opcije, suverenističke partije. Meni zato nije nelogično ovo istraživanje - objasnio je Vuletić za Kurir TV.

Đorđe Vukadinović Vlast je nesumnjivi favorit na izborima foto: Kurir televizija Politički analitičar Đorđe Vukadinović kaže da nema sumnje da je vlast favorit na izborima. - Ne verujem da je u ovako polarizovanoj situaciji baš toliki rast SNS. Neću da kažem da uopšte nema rasta, ali nisam siguran da je baš u tolikim procentima. Dakle, ne verujem da je SNS porastao za osam odsto i da je Nestorović maltene duplirao procenat. Svakako, nemam sumnje da bi, ukoliko bi se izbori održali sad u nedelju, vlast bila favorit - naglasio je Vukadinović za Kurir TV.

