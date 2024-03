STRUČNJACI ANALIZIRALI NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE IZBORA U BEOGRADU: Vladajuća koalicija ima jasan stav za razliku od opozicije

Srpska napredna stranka u periodu od decembarskog izlaska na birališta beleži sve veći rast i na novim beogradskim izborima može da računa na još ubedljiviju pobedu, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja, u koje je Kurir imao uvid, a koje je sprovela institucija programski bliža opoziciji.

Zoran Vuletić, predsednik Građanskog demokratskog foruma, Đorđe Milićević, ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za odnose sa dijasporom, i Vladimir Marinković, osnivač Kongresa srpsko-američkog prijateljstva i član GO SNS, gostovali su u jutarnjem programu gde su analizirali ovo najnovije istraživanje javnog mnjenja.

Vuletić smatra da ovi podaci nisu u potpunosti sigurni.

- Videćemo na izborima to koliko je ta agencija bliža opoziciji. Govori podatak kako su oni pronašli sada 8% rasta za SNS, rast za Branimira Nestorovića, a otprilike stagnacija ili nešto manje glasova za sve ostale. Nažalost ne možemo da budemo sigurni u te podatke. Ostala prethodna iskustva su nam pokazala, koje su davala različite agencije, prelazak cenzusa za Dveri, Zavetnike i to ubedljivo - rekao je Vuletić i dodao:

- Kada je poslednji put neko radio istraživanje, koju vrstu politike građani podržavaju. Ovde sad kad pogledamo istraživanja, govori se o tome da li je Vučiću skočio rejting, kako stoji Đilas, koliko ima Nestorović i tako dalje. Ne postoji ni jedno posebno dubinsko istraživanje da se vidi raspoloženje građana, koju oni to žele politiku i kako oni vide svoju budućnost, kako oni vide Srbiju za pet, deset ili petnaest godina i kako povezuju to sa životima svoje dece. Kako onda mogu da zahtevaju od političara tu vrstu programa kada uporede šta žele njihova deca i koja je perspektiva za čitavo naše društvo. To nismo čuli godinama u nazad. Deceniju sigurno u nazad nismo takvo istraživanje čuli.

Milićević je istakao da su građani prepoznali rezultate.

- Nikada nemojte da podcenjujete građane Srbije. U smislu da građani Srbije nemaju percepciju, nemaju jasnu predstavu šta ko na koji način radi, ko je spreman da preuzme odgovornost i da sagleda rezultate. Demokratija se ostvaruje na izborima i niko nema pravo da se igra sa izbornom voljom građana. Na izborima građani vrednuju vidljive rezultate koji su vidljivi od onoga što jeste na neki način politička kalkulacija ili politička magla. Ozbiljni ste onoliko koliko ste spremi da radite. Politika ne može da se nameće kroz medije, to je moje mišljenje jer nikada ne treba podcenjivati građane Srbije da oni ne mogu da prepoznaju - rekao je Milićević i dodao:

- Kada govorimo o vrsti politike, ja sam o tome upravo govorio tokom izborne kampanje, postoje razlike kada govorimo o onom suštinskom političkom delovanju u smislu nacionalnih i državnih interesa. Dakle, vladajuća koalicija ima jasan stav po pitanju nacionalnih i državnih interesa. Kada kažem nacionalni i državni interesi, tu je naravno pitanje Kosova i Metohije, odnos prema Republici Srpskoj i njenim građanima. Pitanje sankcija Rusiji gde se suštinski razlikujemo. Kada govorimo o opoziciji, pokušano je da se predstavi tokom izborne kampanje da postoje nekakve kolone. Nema tu jedne, druge ili treće kolone kada govorimo o predstavnicima opozicije. Sve je to jedna kolona i sve je to jedan jasan stav.

Marinković tvrdi da je razlog ovakvih rezlutata to što opoziciona strana ne dozvoljava Srbiji da se okrene bitnijim temama.

- Ja apsolutno nemam taj utisak koji definiše da je nekome nešto ovde zabranjeno i da se nešto radi sa bilo kakvom namerom. Ako pogledate realno i ako pogledate stvarnu statistiku, videćete da je taj stepen demokratije i mogućnosti da ljudi kažu šta imaju i jednostavno da to promovišu u javnosti, u medijima, na jednom visokom nivou. To pokazuju svakodnevni primeri raznoraznih gostovanja i saopštenja. Što se tiče izveštaja Odihr-a, meni je i ta priča danas potpuno passe, jer mi moramo da se bavimo ozbiljnijim stvarima u narednom periodu, a čini mi se da nas stalno vraćaju ljudi iz opozicije. Vraćaju nas na Odihr, vraćaju nas na Evropski parlament, na raznorazne rezolucije, na raznorazno gubljenje vremena, a nas očekuje toliko posla u naredne četiri godine upravo po pitanju implementacije političke platforme koje je SNS naravno sa koalicijalnim partnerima definisala u izbornoj kampanji prošle godine. Tu je ta ključna razlika - istakao je Marinković.

KURIR IMAO UVID U NAJNOVIJE ISTRAŽIVANJE O BEOGRADU! Rezultati istraživanja, koje inače nije naručila nijedna stranka, ukazuju da bi lista oko SNS sada osvojila 47 odsto glasova u Beogradu, što je za oko osam odsto više nego što je dobila na decembarskim izborima. S druge strane, glavna opoziciona grupacija - koalicija Srbija protiv nasilja - beleži pad od 1,5 odsto glasova. Koalicija NADA, koju čine Novi DSS Miloša Jovanovića i POKS, ostala je na šest odsto, koliko je i osvojila prošle godine. U opozicionom bloku jedino je novi pokret Branimira Nestorovića Pravi mi u porastu, jer bi sad za njega glasalo devet odsto birača. - u odnosu na 5,3 odsto glasova. Istraživanje je "uhvatilo" i neke moguće nove saveze, poput onog čije obrise crtaju pokret Dosta je bilo i Narodna stranka, uz koje možda stanu i Dveri i Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića. Takva lista je u ovom martovskom istraživanju na ivici cenzusa. Istraživanje je otkrilo i izvesna gibanja među apstinentima. Tako koalicija Srbija protiv nasilja ne samo da nije uspela da proširi podršku svojih birača već je znatan broj njih prešao u apstinente, što dodatno pomaže rastu SNS. Prema rezultatima ovog istraživanja, lista koju predvodi SNS može da izvuče skoro svakog trećeg apstinenta na birališta - ta lista privlači čak trećinu onih koji nisu glasali prošle godine.

