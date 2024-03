LJUDI KOJI RADE ZA CIA SU U DRŽAVNOM OKRUŽENJU VUČIĆA! ONI RADE PROTIV NJEGA I NAŠE ZEMLJE! Aleksandar Vulin izneo šok podatke

Aleksandar Vulin, doskorašnji direktora Bezbednosno informativne agencije, rekao je danas da "u okruženju predsednika Srbije Aleksandra Vučića ima ljudi koji rade za Centralnu informativnu agenciju (CIA) i on to zna", preciziravši: "u državnom" okruženju.

- On je taj koji će odlučiti da li ćemo ikada reći celu istinu i šta ćemo uraditi po tom pitanju. U okruženju predednika Vučića postoje ljudi koji ne rade za dobro ove zemlje i rade protiv njega. On će odlučiti o svakom daljem koraku, odlično je on informisan, zna mnoge stvari i pre nego mu službe dostave - rekao je na TV Pink Vulin, osnivač Pokreta socijalista.

foto: Printscreen/Instagram/avucic

Vulin je, govoreći o pritiscima, rekao da je pre nekoliko dana Amerika zapretila Srbiji jer je nabavila ruski moćni protivdronski sistem koji u Ukrajini obara dronove "bajraktar" i objasnio da je takvim dronovima Turska opremila Kosovo.

- U ovom trenutku je finalizacija zavere protiv Srbije i Republike Srpske, i to nije bulevarska priča - naveo je Vulin.

On je rekao da se planira da se u "Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija usvoji rezolucija o genocidu. Ista ona koje je sprečana radom Vučića i predsednika Putina 2015, sada treba da se usvoji u Generalnoj skupštini".

- Izbegli su Savet bezednosti, gde su naši pravi prijatelji Kina i Rusija koji bi to sprečili vetom. Sada će da puste u Generalnu skupštinu da se glasa. Ideja je da se 27. aprila izglasa ta rezolucija, da se mi proglasimo genocidnim narodom i da se 11. jul, dan kada se desilo ono što se desilo u Srebrenici, proglasi Međunarodnim danom genocida - rekao je Vulin.

Spozori te rezolucije su, kako je kazao, Ruanda i Nemačka, "i od svih zemalja na svetu Nemačka je ta koja će proglasiti Srbe genocidnim narodom".

Kako je kazao, Nemačka govori ispred Evropske unije, SAD podržava tu rezoluciju, "plus islamske zemlje", kao i da bi to vodilo ka ukidanju Republike Srpske i zahtevu da Srbija plaća ratnu štetu skoro celom Balkanu.

Kurir.rs/Beta/TV Pink