Nakon više meseci političkih prepiranja, osporavanja i optužbi, vlast i opozicija konačno su uspeli da se usaglase oko nečega.

Naime, na jučerašnjem kolegijumu o preporukama ODHIR-a prihvaćena su dva od tri zahteva koalicije "Srbija protiv nasilja". Ipak, kako je navela predsednica Vlade Ana Brnabić, to nije bilo dovoljno jer opozicija ne želi da odustane od trećeg zahteva koji se tiče spajanja datuma održavanja lokalnih i beogradskih izbora. Time se ova politička drama, vratila na sam početak.

Ovu temu su komentarisali u studiju Kurir televizije Đorđe Vukadinović, politički analitičar, Dunja Simonović Bratić, poslanica SPS i predstavnik Srbije u Savetu Evrope, Đorđe Todorov iz Centra za društvenu stabilnost

- Ja mislim da taj zahtev opozicije ima smisla. Logično da se spoje. Nije logično da su razdvajani. Nije logično da smo imali izbore u pola Srbije, pola lokalnih samouprava u decembru i tada su se podnosile ostavke. Tada je bilo inženjeringa, dakle nije to tražila opozicija, nego je to bila neka procena vlasti da im to tako odgovara. Znači, bilo je besmisleno da pola Srbije glasa na lokalu, pola ne. Sada je još apsurdnije da beogradske opštine glasaju ili ceo Beograd da glasa na primer 2. juna, a onda, 2. jula ponovo beogradske opštine da izlaze. Tako da sa te strane zahtev ima smisla - rekao je Vukadinović.

10:19 PRIČALI DA JE BILO KRAĐE, KAD SE OGLASIO ODIHR, UČUTALI SU Dunja Simonović Balić: Opozicioni lideri se tek sad setili 3. zahteva

Simonović smatra da je potrebno da se neki zakoni promene kako bi se odobrio poslednji zahtev opozicije.

- Sećate se da je tu prvo bila priča o čuvenom ODIHR-ovom izveštaju. Pre toga smo imali rezolucije u Savetu Evrope, pa u Evropskom parlamentu. Pa je u tom izveštaju trebalo da bude napisano da se desila krađa. Pa su sve vreme na tom insistirali. Onda kada se pojavio izveštaj, onda je to sve palo u vodu. Pa se došlo sada do toga da se usvajaju preporuke ODIHR-a kojih ima. Oni su se a priori dogovorili da to sve može da se reši. A onda su sad krenuli i ovi naknadni zahtevi - rekla je.

foto: Kurir televizija

Todorov smatra da postoje mnogo bitnije stvari od 3. zahteva opozicije zbog kog Srbija stoji u mestu.

- Mislim da je veliki pomak što se selo za sto uopšte, ali nije mala zamerka aktuelne vlasti prema opoziciji. Kada oni odu u Brisel, Strazbur, pa se ne sete da je pucano na našu decu na Kosovu i Metohiji. Kako su izbori na Kosovu sprovedeni, kakav je tamo demokratski ambijent. A mi pričamo o nekom raskolu na izborima - rekao je Todorov.

foto: Kurir televizija

