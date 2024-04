BRNABIĆEVA POSLE KOLEGIJUMA: Opozicija nije htela da razgovara o alternativnom predlogu, ne želim da pravim nedemokratski presedan

U Skupštini Srbije danas je oko 10.20 sati završen Kolegijuma na kome se razgovaralo o primeni preporuka Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR), a na kome su učestvovali vlast i opozicija.

Predsednica parlamenta Ana Brnabić kazala je da joj je žao što nije postignut dogovor.

- Žao mi je što predstavnici "Srbije protiv nasilja" nisu želeli čak ni da razmotre alternativni predlog koji sam predstavila. Nisam došla da kažem 'ne' već sam od ponedeljka razmišljala šta sam mogla da im ponudim da im izađemo u susret da se dođe do kompromisa. Kompromis je ključna reč - poručila je Brnabićeva.

Brnabićeva je navela:

- Ne želim da kao predsednica Skupštine prvi put u istoriji Srbije pravim nedemokratski presedan kojim mi kao Narodna skupština nekom ograničavamo mandat, mislim da je to duboko opasan presedan koji zadire u demokratske principe.

Ona je prethodno pojasnila:

- Oni su došli sa tri zahteva, nisu hteli da pričaju o ODIHR. Prvi da se formira komisija od članova vlasti i opozicije kao i ostalih reprezentativnih lica. To smo prihvatili još u ponedeljak... Izbori u decembru su bili na zahtev opozicije. Osnovni problem je bio biraćki spisak, mi smo pristali da to rešimo, da uradimo nadzor, reviziju, jer znam da nemamo šta da krijemo. Drugi zahtev je bio javni medijski servis. Mi ne možemo uticati na uređivačku politiku ali sam htela zvati predstavinke RTS i RTV da razgovaramo. Mi smatramo da RTS više pažnje poklanja opoziciji. Mi smo spremni na kompromise što znači da smo ozbiljni i odgovorni. Prihvatila sam i taj zahtev. Treći zahtev je objedinjavanje izbora u Beogradu i lokalnih. Ne možemo da prihvatimo.

Obrazložila je da nije demokratska praksa da se nekome ograniči mandat.

- Mogu da podnesu ostavku, ali ne da ograničite. Gde je tu demokratija i poštovanje volje građana? Dala sam alternativni predlog, a to je da raspišem izbore do ponoći. Na njihovu molbu, a i na savet predsednika, mi smo pristali da pomerimo izbore za 2. jun iako su mnogi verovali da je 28. april bolji datum. A da sve ostale izbore imamo istog datuma, a pošto oni padaju u julu ili avgustu, pa smo mogli da se dogovorimo da napravimo privremenu komisiju. Prvi put bi imali važan dogovor. Nažalost oni su to odmah odbili. Ili sva tri zahteva ili nijedan. Upravo su oni govorili da su najvažniji zahtevi ova dva. Odjednom to nije važno, za medije, ni birački spisak, ni ODIHR preporuke već samo datum. To je neozbiljno. Taj datum se određuje po tome kako oni misle da će proći na izborima. Do pre dve nedelje je bio u oktobru, sad u junu, sad će biti nešto treće. Ono što mi je posebno zabrinjavajuće je da su odbili eksplicitno da dalje radimo zajedno na implementaciji ODIHR preporuka i odbili dalju saradnju. Jedino im je bio važan datum i dali su ultimatum, nije bilo prostora za nastavak saradnje. Moja vrata ostaju otvorena. Ja sam na svom radnom mestu svaki dan, u svakom tenutku mogu da dođem da razgovaramo - kazala je Brnabićeva.

