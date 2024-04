UŽIVO VUČIĆ SE OBRAĆA JAVNOSTI: U ponedeljak šaljem specijalnog izaslanika kod predsednika skupštine UN zbog kršenja procedura

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić sastali su se danas u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, srpskim članom Predsedništva Bosne i Hercegovine Željkom Cvijanović i predsednikom Narodne skupštine RS Nenadom Stevandićem.

Teme razgovora bile su odnosi Republike Srpske i Srbije, kao i najavljena Generalna skupština UN na kojoj će se raspravljati o rezoluciji o Srebrenici.

Obraćanje predsednika Vučića

- Danas sam razgovarao sa predsedavajućim predsednikom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U ponedeljak ću poslati specijalnog izaslanika kod predsednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija sa mojim pismom i tražiti da dobro razmotre kršenje svih procedura. Naime, obaveza je da se pitanjem BiH bavi Savet bezbednosti u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija, zato što je i dalje reč o nestabilnom regionu, zato što i dalje tu postoje i međunarodne snage, čak i ono što oni nazivaju visoki predstavnik, da nije, ne bi postojao i ne bi ga slali.

- Zašto ovo govorim? Zato što oni hoće da prebace glasanje sa Saveta bezbednosti na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija da od nečega od čega zavisi očuvanje mira oni žele da prebace na priču na kulturu mira i kulturu sećanja. Onda su prekršili i drugu stvar od toga da je potrebno dve trećine upravo zato što se radi o nečemu što može da ugrozi ili očuva mir.

- Dakle, to su proceduralni razlozi. Suštinski razlozi, rekao bih. Postavio bih 3 pitanja svima iz NATO-a, pošto je jasno da su glavni sponzori NATO zemlje plus Ruanda, dakle, glavni sponzori su velike sile, Nemačka pod broj 1, Velika Britanija, Amerika, Francuska, svi ostali, Turska, naravno. Valjda im nije lako o Jermenima da pričaju, pa se pozabavili Srbima i svima drugima. Njih sedamnaest ukupno, uključujući i Sloveniju, valjda su ostavili po strani Hrvate i još neke koji će da budu mnogo glasni, ali da baš ne bi išli toliko da nas unižavaju, da ne bismo smeli da pričamo o Jasenovcu i svim ostalim srpskim stratištima. Dakle, moje pitanje za sve njih, a što sad? To je moje prvo pitanje. Obeležavate 29. godišnjicu, pa nije on čak ni okrugla godišnjica. A što niste 28? Što niste 25? Što niste 26? Što niste čekali 30?

Obraćanje Milorada Dodika

- Pitanje Srebrenice žele da kvalifikuju kao genocid. Prvo rekao sam i javno govorim da se genocid nije desio, da je genocid izmišljena forma u kojoj su pokušali da satanizuje čitav Srpski narod i da kroz individualne presude koje su bile na sudovima u Hagu to prebace na kolektivnu odgovornost tog jednog naroda, Srpskog naroda.

- Naravno da ću sve učiniti da do petog kada imamo naš sabor uverim predsednika Vučića da podrže sve odluke koje namerava Republika Srpska da donese. Mi smatramo da je ovo direktno rušenje mogućnosti da se živi zajedno u BiH da taj izmišljeni akt u Ujedinjenim nacijama je upućen bez saglasnosti organa BiH da se lažno predstavljaju kao da predstavljaju BiH što naravno nije tako. Oni predstavljaju samo muslimansku odnosno bošnjačku stranu i direktno su upereni protiv Republike Srpske i Srpskog naroda.