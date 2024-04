"IZVINJAVAM SE JAVNOSTI I NARODU SLOVENIJE, ALI NE I POLITIČARIMA" Vučić: Smanjiću dolaske kod mojih prijatelja i familije tamo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti iz Njujorka, ističući da je na male zemlje pritisak sve uočljiviji i snažniji da glasaju za Rezoluciju o Srebrenici.

Prilikom obraćanja, Vučić se osvrnuo i na komentar upućen slovenačkoj politici, kao i na odgovor slovenačkog premijera Roberta Goloba koji je istakao da "reči koje je izgovorio predsednik Srbije nisu u duhu sadašnjosti nego u duhu nekog prošlog vremena".

- Ja nemam problem, ja sam rekao, čini mi se u razgovoru s vama. Ja sam rekao da su Slovenci bili odvratni misleći na sednicu Saveta bezbednosti, to je bila tema i svakome je bilo jasno da se odnosi na pojedinca koji je govorio o tome i odnosi se na njihovu politiku. Ali evo, ponoviću, meni nije problem, svakako da to nije rečnik koji bi trebalo koristiti, ali sam ljudski rekao šta mislim o njihovoj politici. Što se Slovenaca tiče, to što su oni hteli kazati da sam to rekao o Slovencima, ne, o Slovencima kao narodu mislim sve najbolje. Imam mnogo prijatelja, imam porodicu, imam familiju u Sloveniji - naveo je Vučić.

- To da ne treba da dolazim tako često u Sloveniju shvatio sam kao pretnju i smanjiću dolaske i kod mojih prijatelja i familije, ali ako sam bilo koga uvredio želim da se izvinim celokupnoj javnosti i narodu Slovenije, ali ne i političarima iz Slovenije. Nije strašno što sponzorišu Rezoluciju o Srebrenici, što ugrožavaju naš teritorijalni integritet, a da nas pri tome ni ne konsultuju, ni ne obaveštavaju, ni ne pitaju, ja sa tim svakako neću moći da se saglasim. Pozvaću njihovu predsednicu u Beograd i Srbiju ako treba još jednom da se izvinim i kažem da nisam mislio na Slovence i njihov narod - istakao je predsednik Srbije.

