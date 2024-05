DRAGAN MARKOVIĆ PALMA: Jedino rešenje je da Priština dobije nalog od svetskih moćnika da realizuje Briselski sporazum!

Predsednik Jedinstvene Srbije, Dragan Marković Palma izrazio je podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i pozvao velike države da izvrše pritisak na Prištinu da primeni Briselski sporazum.

- Građani Srbije su javno saznali za šta su se borili i bore Aleksandar Vučić i Ivica Dačić, a bore se za poštovanje međunarodnog prava. Građani Srbije su isto tako javno saznali da Priština ima personalnu podršku moćnih zemalja Evrope i sveta i ne znam šta još Srbija treba da uradi da Priština dobije nalog od moćnih država da realizuje Briselski sporazum i da svi poštuju Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija - izjavio je Marković i dodao:

- Evropska unija je i danas saopštila da očekuje da obe strane pokažu fleksibilnost i spremnost da postignu kompromis. Evropska unija treba da nalozi Prištini da realizuje Briselski sporazum, a ako EU nema mehanizam za to, ima ko ima, a to je Vašington i to je jedino rešenje.

