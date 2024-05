ĐILAS UDARIO NA SAVA MANOJLOVIĆA I DEO OPOZICIJE KOJI IZLAZI NA IZBORE: "Vi imate fantomske odbornike, nabijaće nam to NA NOS"

Predsednik Stranke slobode i pravde ponovo je napao predsednika pokreta Kreni-promeni Sava Manojlovića i deo opozicije koji izlazi na izbore.

- Moraju da razmisle zašto smo došli do toga da u Beogradu na centralnim gradskim opštinama imamo ljude koji su neki šest dana pred rok za predaju rok, a neki mesec, dva ili tri, prebačeni iz perifernih delova Beograda na centralne gradske opštine. To su Stari grad, Novi Beograd i Vračar – rekao je Đilas.

On kaže da oni treba da objasne zašto je to urađeno, i zašto su doveli do situacije da je opozicija četiri meseca pričala o fantomskim biračima, a sada se kandiduju fantomski odbornici.

- Ne možete vi gospodo da se preselite u bilo koju beogradsku opštinu, i da pledirate da predstavljate sve građane, a ne znate ni ulice u toj opštini. Dakle to je još jedan problem, vlast će nam u sledećem periodu to nabijati na nos – kazao je on.

Podsećamo, Kurir je već pisao o sukobu Dragana Đilasa i dela opozicije koji će izaći na izbore, pre svega Sava Manojlovića.

Iza ovog sukoba, koji je eskalirao obaranjem liste Sava Manojlovića na Vračaru, krije se borba za lidera opozicije.