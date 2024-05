SRAMNOM REZOLUCIJOM O SREBRENICI ZAPALILI VATRU U BiH: Ide ka ESKALACIJI! Kakve će biti posledice po Republiku Srpsku?

Foto: Video plus, Instagram/buducnost srbije

Povodom jučerašnjeg usvajanja rezolucije o Srebrenici predsednik Republike Srpske, Milorad Dodik, uključio je mogućnost odvajanja tog entiteta od Bosne i Hercegovine. Iako je Dodik pomenuo miran razlaz, sagovornici Kurira strahuju, kako kažu, da bi situacija mogla da eskalira, a za takav opasan scenario apsolutno nije kriva RS, već druga strana.

Govoreći o odgovoru Banjaluke na usvajanje sramne rezolucije, Dodik je naglasio da RS bira miran razlaz.

- Da li će to sve biti ubrzano ili u neko dogledno vreme to je stvar procesa. Mi biramo mirni razlaz i to ćemo predložiti sutra sa sednice Vlade u Srebrenici. Predložićemo federalnoj strani - rekao je Dodik nakon glasanja.

Istakao je da su Republika Srpska i Federacija BiH sporazumne strane Dejtonskog sporazuma.

- Akcenat je na sve bacilo funkcionisanje zajedničkih institucija koje su opet oni svojim sponzorstvom itekako rušili inkognito radi na tome da predlože i obezbede podršku Nemačkoj. U tom pogledu ne obaveštavaju organe BiH. Organe BiH koje oni tako forsiraju da funkcionišu nisu doneli nikakvu odluku - navodi Dodik.

foto: Kurir TV

Da je stanje u BiH odavno narušeno, te da rezolucija dodatno potkopava odnose unutar BiH tvrdi diplomata Zoran Milivojević u razgovoru za Kurir.

- Prva i najgora posledica je stanje u BiH. To nije funkcionalna država i oni koji su pokrenuli rezoluciju su je takvom i učinili. Isključili su RS i pitanje je kako će ta država da funkcioniše. Ovim je stavljena tačka na pomirenje. Ona je dodatno razdvojila BiH. To je velika odgovornost sponzora rezolucije. Bez obzira na to što je ishod nepovoljan po njih i što dve trećine čovečanstva nije stalo iza Rezolucije, nastaviće se diskvalifikacija srpskog naroda po principu moralno-političke odgovornosti i dovođenja u pitanje RS. Potpuno se menja i pozicija Srbije. Vidi se da je globalno uporište Srbije kolektivni jug, da postoji razumevanje i Srbija sada vidi na koga može da računa - navodi Milivojević.

On dodaje i da će RS sada morati još odlučnije da brani svoje interese u ovim nepovoljnim okolnostima, a donošenje ovakve rezolucije može doprineti isključivo eskalaciji.

- RS nema obavezu da uvažava drugi deo BiH, imajući u vidu da su skrajnuti i izbačeni, protivustavno, iz ove inicijative. RS će biti još direktnija i staće u zaštitu svojih interesa i svog naroda i primeniće sva neophodna sredstva. RS nije dovela do nefunkcionalnosti, već upravo druga strana. Videćemo kako će se Sarajevo ponašati, kao i njihovi sponzori. Sponzorisanje ovakve rezolucije je eskalacija. Dokle će ona ići i u kom pravcu, nije na RS, ali treba podsetiti šta kaže Konaković, ministar spoljnih poslova BiH; njihov cilj je eliminacija RS. Oni su odgovorni za eskalaciju. Srpski narod se protivi ratovima, ali se neće odreći samog sebe - zaključuje Milivojević.

foto: Beta

- Posle ovakve pijace u GS UN i posle činjenice da je 110 država odbilo da podrži ovu rezoluciju, na različite načine, Srebrenica je postala manje važna. Više ne predstavlja teška stradanja, već samo politiku. Ona neće ništa promeniti. Bošnjaci su nastupili sa velikom mržnjom prema Srbima, a ona je sada otkrivena u svim svojim dimenzijama i razmerama. Ovo je žrtvovanje mira zarad jedne neobavezujuće rezolucije. Bošnjaci su prihvatili tu prljavu igru čime poništavaju vlastito stradanje - rekao je za Kurir analitičar Dževad Galijašević i dodaje:

- Ideja predsednika Dodika je zasnovana na Ustavu. On je čovek mira, koji nije isprljao ruke u ratovima i njegova retorika ne poziva na rat. On će se obratiti FBiH, ali to je entitet koji ne odlučuje ništa. Pitati njih za razdruživanje ili neki oblik saradnje je besmislen. O tome odlučuju velike sile. Njih treba obavestiti o merama. Srbi, stradalnici Prvog, Drugog svetskog rata i logora nisu koristili rezolucije i blatili se pred celim svetom. Više nemamo šanse za dijalog i bolje je razići se u miru. U rat se ne ulazi jednim korakom, već se pravi više njih. Jasno je da se ovde BiH gura u rat i da je Sarajevo prihvatilo tu opciju - zaključio je Galijašević.

Kurir.rs/A.Ć.

Bonus video:

05:53 DODIK JE GLAVNI RAZLOG REZOLUCIJE O SREBRENICI Zapaljiva izjava pokrenula žestoku debatu: Namerno ga guraju u pravcu Rusije