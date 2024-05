"SPAJIĆ JE U NEMAČKOJ BIO DUŽE NEGO ŠOLC" Knežević otkrio igru CG i Nemačke: Amandmani o rezoluciji došli iz nemačke ambasade

Milan Knežević rekao je da je Milojko Spajić njemu i Andriji Mandiću obećao da će Crna Gora biti uzdržana na glasanju o Rezoluciji o Srebrenici.

- Molio nas je da ne talasamo i da ga ne dovodimo u neprijatnu situaciju. Ja nisam usta otvarao, sve dok on nije pošao u Nemačku. On je tamo bio 15 dana, duže je bio u Nemačkoj nego Šolc i kad se vratio iz Nemačke on je promenio stav - rekao je Knežević.

- Onda su nam izašli sa amandmania. Nema tu filozofije. Amandmani su došli iz nemačke ambasade. Spajića i ministra spoljnih poslova Ivanovića, koji su se inače izjašnjavali kao Srbi, pozvali su u ambasadu i rekli im 'to će biti vaši amandmani, na taj način pomažete Srbiji - rekao je Knežević.

Kaže da bi bio mnogo srećniji da je 191 država bilo za rezoluciju, a da su Srbija i Crna Gora bili zajedno protiv.

"Mi smo više puta podnosili rezolucije o Srebrenici nego majke Srebrenice. Ja sam običan predstavnik Srba u Crnoj Gori. Nervira me kad Zvezda izgubi, imam problema sa štitnom žlezdom. Običan sam čovek. Ali kada vidim da neko nasrće na mene i moj narod, moram da dignem glavu".

"Običan narod je protiv ove sramne rezolucije o genocidu u Srebrenici", jasan je Knežević.