Slušaj vest

Ogroman broj građana iz svih krajeva Srbije okuplja se širom zemlje, u više od 200 gradova i mesta, u mirnim i porodičnim šetnjama. Okupljeni građani još jednom jasno poručuju „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.

Procene su da u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama učestvuje više od 200.000 ljudi, pod motom „Građani protiv blokada“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 17 sati je sa građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada koji se okupljaju u više od 200 gradova i mesta širom Srbije.

1/29 Vidi galeriju Skup građana protiv blokada 28.09. Foto: Kurir

16.44 - Obrenovac

Veliki broj građana okupio se u Obrenovcu, a pridružiće im se i predsednik Aleksandar Vučić.

Foto: Kurir

Izjave građana iz Kragujevca:

Građani protiv blokada: Izjave građana Izvor: Kurir

16.28 - Kragujevac i Novi Sad

U Kragujevcu i Novom Sadu uveliko se okuplja veliki broj građana protiv blokada.

1/28 Vidi galeriju Skup građana protiv blokada u Kragujevcu i Novom Sadu Foto: Kurir

16.25 - Motociklisti krenuli ka RTS

U Beogradu se održava protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bi se zajednički uputio zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana. Tim povodom, motociklisti su uveliko na putu ka RTS-u.

Motociklisti krenuli ka RTS Izvor: Kurir

Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.

Listu svih mesta u Srbiji u kojima se okupljaju građani protiv blokada pročitajte klikom ovde.