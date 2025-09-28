UŽIVO SRBIJA USTALA PROTIV BLOKADA! 200.000 građana mirnom šetnjom poručuje jasno NE nasilju i podelama: Očekuje se najveći do sada skup protiv blokada (VIDEO)
Ogroman broj građana iz svih krajeva Srbije okuplja se širom zemlje, u više od 200 gradova i mesta, u mirnim i porodičnim šetnjama. Okupljeni građani još jednom jasno poručuju „ne“ blokaderskom nasilju i podelama koje ono donosi.
Procene su da u ovim mirnim i dostojanstvenim šetnjama učestvuje više od 200.000 ljudi, pod motom „Građani protiv blokada“. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić od 17 sati je sa građanima Obrenovca, u mirnoj šetnji građana protiv blokada koji se okupljaju u više od 200 gradova i mesta širom Srbije.
16.44 - Obrenovac
Veliki broj građana okupio se u Obrenovcu, a pridružiće im se i predsednik Aleksandar Vučić.
Izjave građana iz Kragujevca:
16.28 - Kragujevac i Novi Sad
U Kragujevcu i Novom Sadu uveliko se okuplja veliki broj građana protiv blokada.
16.25 - Motociklisti krenuli ka RTS
U Beogradu se održava protestna šetnja do zgrade RTS-a u Takovskoj ulici, kako bi se zajednički uputio zahtev javnom servisu da istinito, sveobuhvatno i odgovorno izveštava o događajima koji se tiču svih građana. Tim povodom, motociklisti su uveliko na putu ka RTS-u.
Mirne protestne šetnje već nedeljama šalju snažnu poruku da je dosta nezakonitih blokada, nasilja i cepanja naroda.
