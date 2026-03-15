Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da će sutra na Kosovu i Metohiji biti normalan radni dan i da se došlo do rešenja koje omogućava da srpski narod na KiM nastavi da normalno živi i radi.

Kako je Petković objasnio, to znači da će zaposleni sutra u školama, vrtićima, bolnicama, fakultetima biti na svojim radnim mestima, da država Srbija ostaje da bude poslodavac našim institucijama na KiM, da zdravstvo i prosveta ostaju u našem sistemu i da naši ljudi nastavljaju normalno da primaju plate.

"Sačuvali smo srpske institucije na Kosovu i Metohiji, institucije zdravstva, školstva i naš univerzitet. To zapravo znači da svi naši zaposleni na KiM koji su radili u našim institucijama, u tim vitalnim institucijama za opstanak srpskog naroda mogu i nadalje normalno da nastave i rade kao što su radili i do sada", rekao je Petković.

Dodao je to pokazatelj da je država Srbija uz svoj narod i da je zajedno sa Evropljanima i uz veliki angažman Srpske liste nađeno rešenje da ponedeljak i pored Zakona o strancima i vozilima bude normalan radni dan.

Istakao je da nema reči ni o kakvoj integraciji ili da će biti onako kako bi hteli da prikažu oni koji očigledno nisu želeli da sutra bude miran i normalan dan i da to kako oni govore obmanjuju javnost.

"Sve nastavlja da radi, funkcioniše nesmetano kao i do sada. Ono za što smo se izborili, to je da preko rešenja koje smo dogovorili sa Evropljanima, 10 gradonačelnika sastave listu svih naših zaposlenih u zdravstvenom i obrazovnom sistemu uključujući i studente koji dolaze i studiraju u Kosovskoj Mitrovici, dakle da sastave listu i da ona bude garant njihovih boravišnih i radnih prava", naveo je Petković i istakao da je to ono što je najvažnije, da se pronašlo rešenje bez obzira na stupanje na snagu tog takozvanog zakona o strancima.

Dodao je da je nađenim rešenjem sačuvano oko 15.000 radnih mesta.

"To je 15.000 porodica koje će ostati da žive na Kosovu i Metohiji. Sa studentima koji dolaze iz centralne Srbije, to je oko 20.000 ljudi. U osnovne i srednje škole i vrtiće ide 17.500 dece, tako da je to velika populacija", istakao je Petković.