Član Gradskog odbora Srpske napredne stranke Niš i zamenik predsednika lokalnog parlamenta u Nišu Vladica Maričić osudio je skandaloznu i nedopustivu izjavu vođe niških blokadera Dragana Milića, kojom je krivicu za ratove devedesetih na prostoru Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine hteo da svali samo na srpsku stranu, pre svega na veterane tih ratova i izbeglice proterane tokom akcija bošnjačkih i hrvatskih snaga, negirajući krivicu i abolirajući pripadnike drugih naroda za zločine počinjene nad Srbima.

- U predvečerje Dana sećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj u Drugom svetskom ratu, Dragan Milić, verovatno da bi se dodvorio Toninu Piculi kao stožaru blokaderske koalicije za predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji, krivicu za ratove devedesetih pokušava da svali na Srbe kojima, kako kaže, nisu bili dobri ni Hrvati, ni Bošnjaci, već su se tukli sa kim su stigli - izjavio je Maričić.

On je dodao da je naročito skandalozan deo izjave u kojoj Milić, verovatno kao najveću „krivicu“ Srba proteranih iz Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine i učesnika ratova na prostorima bivše Jugoslavije, vidi to što „nisu poginuli na tim granicama, već su pobegli, vratili se u Beograd i postali političari“. Maričić je od doktora Milića zatražio da se zbog tih reči izvini svim građanima Srbije i Nišlijama koji su proterani iz svojih domova u bivšim jugoslovenskim republikama, veteranima ratova devedesetih i porodicama poginulih i nestalih vojnika i civila.

- Poznajem mnogo naših sugrađana prognanih iz svojih domova tokom akcija „Blesak“ i „Oluja“, Srbe proterane iz Sarajeva, ljude koji su protiv svoje volje morali da napuste vekovna ognjišta, kao i veterane ratova za koje doktor Dragan Milić želi da okrivi isključivo Srbe, zbog čega mora hitno i bezuslovno da se izvini - zatražio je izvinjenje Maričić i dodao da je sramna politika koju vode blokaderi, koji su zarad naklonosti stranih gazda spremani da na srpski narod stavi etiketu agresora.