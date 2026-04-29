Slušaj vest

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić o svim najvažnim temama za građane Srbije govori na Blic TV.

Intervju je nastao nakon posete švajcarskog predsednika Gija Parmelina.

- Poseta predsednika Švajcarske je dala impuls budućnoj saradnji, reč je ne samo o velikom predsedniku, već je i veliki stručnjak. Uložili su u brojne start-upove u Srbiji, zajedno sa nama, 68 u Beogradu, 29 u Nišu, 18 u Čačku, naučno-tehnološke parkove, projekte, trgovinska razmena je prešla milijardu evra. Raste i naš ali i njihov interes. Ono što je važno je da njihove kompanije zapošljavaju oko 14.000 ljudi u našoj zemlji. Bilo je reči i o poljoprivredi, transportu, a po prvi i o inovacijima u vojnoj industriji. Velike i važne stvari za nas - rekao je predsednik.

1/6 Vidi galeriju Intervju Aleksandra Vučića Foto: Blic TV

O ulaganjima i budućim projektima

- Imamo 42 Štadlerove kompozicije, izvanredni vozovi, razgovarali smo i o drugim mogućim poslovima u budućnosti. Ali ono što je važno, po prvi put smo razgovarali o inovacijama u vojnu industriju, i to su, rekao bih, velike i važne stvari za nas. Pričali smo i o nekim transferima tehnologije u budućnosti, posebno što mi želimo, i verujem da ćemo uspeti, sa Kinezima da otvorimo ovu fabriku u Šapcu i da počnemo da proizvodimo robote što je moguće pre. Dakle, tu sad imate i dvostruke namene i sve drugo što je moguće. I, rekao bih, imali smo i veoma značajne političke razgovore. Oni ne istupaju sa pozicije sile. Pričali smo i o nekim transferima tehnologije u budućnosti, posebno što mi želimo da otvorimo, i verujem da ćemo uspeti sa Kinezima da otvorimo ovu fabriku u Šapcu i da počnemo da proizvodimo robote što je moguće pre. Dakle, tu sad imate i dvostruke namene i sve drugo što je moguće. Rekao bih, imali smo i veoma značajne političke razgovore. Oni ne istupaju sa pozicije sile. Mi smo takvi i takvi, mi smo tu da ponudimo usluge ako neko hoće da razgovara - rekao je.

O dijalogu

Podseća da je političaru Vladanu Đokiću poslao pismo da dođe na razgovor, ali mu je neko promenio mišljenje u roku od 24 sata.

- Ja sam rekao da je za mene dijalog od presudnog značaja uvek, da nikada to nisam formalno radio zarad trikova i objavljivanja na televiziji, već da sam spreman da razgovaram, kao što sam bio spreman da razgovaram i sa Đokićem još pre godinu i po dana kada sam uputio pismo sa kojim se on saglasio da mu ga uputimo i rekao da će pozitivno da odgovori, ali mu je neko promenio mišljenje tokom večeri. Dakle, da budemo sasvim otvoreni šta se dogodilo, jer je to bilo u manje od 24 sata, potpuna promena mišljenja. I od tada ljudi sa svima hoće da razgovaraju, valjda da dobiju neku podršku u borbi protiv nas, ali neće da razgovaraju sa onima koji drugačije misle. Tako da smo i o tome razgovarali.

Foto: Blic TV

O Srbima u Švajcarskoj

- Imamo 130.000 Srba u Švajcarskoj po zvaničnim podacima. Nisam zadovoljan nigde, ni u jednoj zemlji na svetu, kakvu institucionalnu saradnju imamo. Prvo, postoji veliki broj različitih klubova. Sa ovim glavnim imamo vrlo dobru saradnju, vrlo pristojnu saradnju, i uvek to može da bude bolje. I uvek sam siguran da je krivica na našoj strani. Mi Srbi smo takvi da ćemo da se podelimo u pet grupa, pet klubova i pet partija gde god da se nađemo. Srbi smo u Srbiji, Srbi smo u Švajcarskoj i na svakom drugom mestu. Ali verujem da smo mi krivi i da moramo mnogo ozbiljnije i, rekao bih, mnogo odgovornije i sa mnogo više entuzijazma da pristupimo razgovoru sa tim našim ljudima, jer oni su blago ove zemlje. Oni su ne samo most prijateljstva između nas i Švajcarske, oni su mnogo toga naučili. Naučili su kako se peku zanati - istakao je.

Kako je istakao, bilo je razgovora i o blokaderima.

- Otvoreno sam razgovarao sa gospodinom Parmalanom o svim pitanjima. Mi smo razgovarali, on je rekao: "Samo ne razumem to oko dijaloga i nismo spremni da pomognemo. "Ja sam mu rekao: "Ja nemam nikakav problem. Mi smo uvek spremni." Ja sam ih pozivao bezbroj puta, ali vi morate da razumete da tu postoje dva razloga zašto se oni ne odazivaju. Prvi je taj što su oni sve svoje političke istupe, svu svoju platformu, suštinski vezali za Šolakove medije, a oni, ukoliko se budu pojavili na susretu sa mnom, a to ne smeju da urade jer Šolak lično smatra da mene treba dehumanizovati, kriminalizovati, negirati svaki rezultat, čim bi se neko pojavio, taj bi bio uništen u tim medijima. To je jedan od razloga zbog čega oni ne smeju. To govori da oni nisu ozbiljni političari, da oni ne razumeju državu, da oni ne razumeju i potcenjuju svoj narod kad im politiku vodi bilo koji tajkun, makar se on zvao i Dragan Šolak. Drugi je razlog taj, on je racionalan već. A šta će da mi kažu? - upitao je.

Foto: Blic TV

Predsednik je istakao koliko je vlast uradila u prethodnih 14 godina.

- Hoće o tome da mi pričaju? Hoće da mi pričaju o izgradnji puteva? Više smo izgradili puteva, autoputeva, brzih saobraćajnica i puteva uopšte nego za 60 godina ranije. Hoće o prugama brzim da mi pričaju, običnim? Hoće da mi govore o avio linijama, o našem nacionalnom avioprevozniku? Da govore o našim aerodromima i Nišu i Beogradu i Čačku? O BDP-u, stopi rasta? O platama i penzijama, o besplatnom prevozu u Beogradu, Nišu i ne znam gde smo uspeli da obezbedimo još. O lečenju dece, pa lečimo 300 puta više dece nego oni.

O BDP-u, nafti, zalihama...

- Vidite da je Evropa smanjila sa malih 0,8 na 0,5 već. Mislim, kako da vam kažem? Ne mogu da znam. Danas je nafta na 112. A podsetiću vas, bila je 65 pre nego što smo ušli u krizu. Još malo pa duplo veća. Još malo pa 100 odsto veća cena. Dakle, sad me pitate kako ćemo. Mi ćemo danas, sutra, da pustimo, da vam dam i tu vest, nove desetine hiljada tona iz rezervi. Mi nadopunjujemo te rezerve, ali to morate da platite. Jer mi to ne možemo sad da naplatimo iz cene. Ne znam da li me razumete. Nama sad fali 17 miliona evra da nadomestimo ono što smo već dali. Nije problem, dogovorio sam, to je razlika u ceni već sada. Dogovorio sam, eto, sa Sinišom (Malim prim. aut.), uradićemo mi to. Ali hoću da vam kažem kako stvari stoje. Nije lako - rekao je i dodao:

- Mi odlično stojimo na finansijskom tržištu. Mislim da ćete imati informacije, da li danas ili sutra, pustiće Ministarstvo finansija. Strašno smo se plašili. Ali evo vam vest. Finansijski investitori iz Sjedinjenih Američkih Država su najvećim delom zainteresovani. I oni koji su učestvovali i koji učestvuju u trgovini našim bondovima, dakle našim obveznicama, 95 odsto su iz SAD-a. Po veoma povoljnim stopama, što znači da veruju u Srbiju, da veruju u njenu fiskalnu stabilnost, da veruju u njenu sveukupnu stabilnost i tako dalje. Ali to morate sad da potrefite dan, ne znam, išlo je taj dan, ovaj dan i tako dalje. Jer svaka izjava bilo kog od tih najvažnijih političara u svetu vam napravi bezbroj problema.

"Savršena oluja za Evropu"

Kako je istakao Vučić, ovo je savršena tzv. oluja za Evropu, i da se nada da će BDP imati stopu rasta oko 2,8 odsto.

- Ne mogu da vam garantujem, ali se nadam da ćemo biti blizu 2,8, 2,7. Dakle, to bi bilo za ovu godinu, sa svim ovim ratovima. Ali kako da vam kažem? Nisu u mojim rukama ni ključevi atomskih bombi ni sukoba u Iranu. E sad, Antonio Košta, ja sam to primetio, ako se sećate, pre mesec, mesec i po dana, rekao sam da je ovo perfect storm (savršena oluja prim.aut), ali za Evropu. I juče je Košta rekao: "Ovo izgleda kao neverovatan dil između Kine, Amerike i Rusije. Dakle, sva tri velika igrača mimo Evrope. To sam vam govorio javno još pre - rekao je i dodao:

- Evo, pre neki dan vam se pojavila vest: Nemačka zvanično proizvodi više municije od Amerike. Amerika mora da štiti svoje interese i u Evropi. Ni ta podela neće biti tako jednostavna. Ponovo imate podelu na one koji primaju migrante, koji ne primaju. Imate Španiju koja je dozvolila sad 500.000, a ja danas razgovaram sa evropskim ministrom koji nije za tu politiku. I sad vi, kako god da okrenete, imate bezbroj kriznih područja. Ne zna se kako i na koji način će da se reši situacija u Ukrajini. Ne zna se kako će ovo u Iranu da se rešava, jer ako se ne rešava, ako ostane ovako, ići će nam nafta na preko 130. Jer mi imamo rafineriju koja radi. Ne zaboravite, za nas je maj strašno važan mesec. Mi sada u maju moramo da rešimo i pitanje NIS-a. Moramo konačno da ga rešimo - rekao je.

Foto: Ilija Ilić, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

O MOL-u i NIS-u

- Ja sam jutros razgovarao sa Žoltom Henradijem iz MOL-a. Jutros, pre nego što sam došao kod vas, razgovarao sam sa njim. Sve teče normalno. On će imati dodatne razgovore sa Rusima, dodatne razgovore sa Arapima. Dolazi kod nas. Siguran sam da nova mađarska vlada nema ništa protiv. Pa to je njihov interes, svakako. Pre svega, to je privatna kompanija, interes je privatne kompanije, a siguran sam da je interes države i uveren sam da to gospodin Mađar razume.To moramo da rešimo u narednih 20 dana. A zamislite da mi nemamo rafineriju koja nam pravi kerozin u ovom trenutku. Zato mi imamo manje problema nego što imaju velike svetske sile koje uskraćuju po 20.000 letova, najmoćnije kompanije. Sve mesečno se smanjuje. Mi ne smanjujemo.

Vučić je naveo da se borimo da obezbedimo rezerve.

- Tako da nije to lako predvideti, ali mi se borimo i srećom pokazalo se da ono zbog čega su me ismevali, da je bilo važno da smo uradili, a to je: rezerve, rezerve, rezerve, punite rezerve, svi punite rezerve. Mi još nismo dirnuli u vojne rezerve, a kerozina imamo dosta u vojnim rezervama. A uspevamo inače sve da pokrijemo. I ovde nam je ova britanska kompanija mnogo pomogla. I naravno NIS. Naravno, NIS je od ključnog značaja. Funkcionisanje NIS-a je od ključnog značaja za nas, za stabilnost.

Uvek ću biti na strani Srbije i gledaću da uradim i izvučem ono najbolje za našu zemlju, rekao je.

O Ekspu

- Od vitalnog značaja je, ali od 1. decembra moramo da predamo ključeve. Znači, sve mora da bude cakum-pakum, kako bi se kod nas reklo. I u potpunosti ćemo do Ekspa završiti i stadion, sem unutrašnjih radova. Ne kažem da će moći još da se igraju fudbalske utakmice, dakle to, svlačionice i to, ali sve spolja, da izgleda onako kao lepotica, to će sve biti završeno - rekao je.

Foto: Blic TV

O izborima

- U Prištini idu ponovo izbori. To će da donose novu nervozu i novu antisrpsku histeriju. Osim toga, primetili ste, kad god bi se dogodilo da mi poboljšavamo odnose, pokušavamo da poboljšamo odnose sa Sarajevom, tog trenutka iz Hrvatske počnu da izmišljaju "Sarajevo safarije" ili pre 10 godina u Srebrenici incidente. Kome je taj incident odgovarao? Niti je odgovarao Bošnjacima, niti je odgovarao Srbima. Nikome. Nekim trećima je odgovarao. I sada vas pitam, vi sad imate, oni su napravili biznis, ne mešam se u to, Amerikanci rekli, stegli ruku svima, malo zavrnuli i svi su rekli: "Idemo na ploče da bi moglo i LNG da se koristi," Dakle, do hrvatske luke, odatle gasovod kakav god hoćete. Naravno, najveću korist u tome imaju Hrvati, imaju je i Bošnjaci. A o onome što smo pričali za istočne konekcije za gas, u ovom trenutku očigledno nema ni reči. Dakle, hoću samo da vam kažem da je u tim regionalnim stvarima ljudima jasno i nedvosmisleno šta se krije iza svih velikih kampanja i iza napada na Srbiju - istakao je i dodao:

- Pogledajte vi tu histeriju koja u delu Crne Gore postoji protiv Srbije. Oni žele da 33 odsto Srba budu u stvari građani drugog reda i da samo ako su ćutljivi mogu da budu na najvišim političkim funkcijama, a neki da bi opstali na najvišim političkim funkcijama promeniće i rod. Kao što danas imate slučaj sa nekima iz najvišeg državnog rukovodstva. Bukvalno promenili ljudi rod. Bili su Srbi do juče, sad više nisu. Ali šta da radite? To je njihovo pravo. I da se ne mešamo u takve stvari. Naše je samo da odgovorimo na kampanju koja dolazi, da štitimo svoje interese, da to dobro razumemo i da gledamo da gradimo prijateljstva.

O lokalnim izborima

- Održano je 15 lokalnih izbora. Za nas su to bili strašno teški izbori. Oni ne bi bili vanredni da mi nismo osećali da su oni teški bili i pre 4 godine, zato smo ih izdvajali, da bismo mogli više da se posvetimo tome. Dakle, pretpostavljam da je to bio razlog ljudima koji su takve odluke donosili. Ali ste na kraju dobili rezultat kakav vidite i u istraživanju, sa nešto manjim brojevima i za jedne i za druge, pošto nisu nastupale u najvećem delu ove opozicione i još neke stranke. Tako da mislim da su istraživanja danas jasna. To je otprilike ta prednost od nekih 18-19 indeksnih poena za nas. Mi radimo sa Ipsosom, sa najmoćnijom i najtačnijom agencijom. Dakle, vi uradite sa kim god hoćete, niko vam neće dati drugačije. Čak čujem da su i ovi njihovi dobili neke slične rezultate. Njima malo dodaju, nama malo oduzmu, ali je i njima jasno kako bi bilo govoriti - naveo je predsednik.

Istakao je da ih dokumenti o nadstrešnici nisu interesovali.

- A ljudi, oni ne kandiduju sebe. Oni kandiduju najgore u srpskom društvu. Od Kokanovića, Jove Bakića do, ne znam, Đokića i svakog drugog. Koji je rezultat iza Đokića? Uništen Univerzitet. Manje je diplomaca. Manje je brucoša. Ana (Brnabić) je bila sa mnom kad sam dogovarao razgovor sa Đokićem, dogovorila je sa njim tekst i kakav poziv da mu ide, a on dolazi svakako. Neko mu je tokom noći promenio mišljenje. Uvek sam spreman da razgovaram sa svima njima. Mnogi od tih ljudi su se već opametili i razumeli šta se dešavalo. Mnogi ljudi. Mnogim ljudima ne pada na pamet da učestvuju u takvim stvarima više. Ali oni imaju ove platforme N1 i Nova S koje služe za razvijanje mržnje. I zašto oni mene ne zovu? Pa ne zovu oni mene zato što oni ne bi mogli tamo da viču na mene ili ne znam šta. Sve to mogu.

"Datum izbora zavisi od..."

- Nije to pitanje istraživanja. Ne polazite od njihovih premisa. Dakle, svi ljudi su smrtni. Sokrat je čovek, Sokrat je smrtan. Sve su ispravne premise. Tako ide u logici. Ali kad pođete od pogrešne premise, onda ne možete da dođete do dobrog zaključka. Dakle, prvo, prevashodni cilj je država. Ne mogu da vam to kažem. Ne postoji niko ko u ovoj zemlji vam kaže sad, pošto ja vidim oni u opoziciji: "Ne, ne, Vučić folira, neće tad da budu izbori, biće kasnije. " Ovi znaju: "Ne, ne, biće ranije. Pouzdano sam čuo, rekli su mu ti i ti. Ma ne može niko pouzdano da vam kaže, zato što to niko ne zna, pa ni ja.

Odluka nije doneta, istakao je.

- Zavisi pre svega od pritisaka spolja, cene nafte, rešavanja Mol-a i NIS-a, dakle rešavanja bezbroj stvari koje imamo i bezbroj problema sa kojima se suočavamo. I moramo da ispunimo i određene stvari i reforme iz evropske agende i tako dalje. Dakle, imamo hiljadu stvari koje moramo da obavimo. Moramo da jurimo sa Ekspom. A sa druge strane, ako ne idete sad na izbore, provlačićete polukriznu situaciju sve do izbora još šest meseci. Dakle, imate argumente i za i protiv. Ali će uvek biti državni razlog taj kojim ću se rukovoditi, a ne partijski razlog.

Foto: Blic TV

"Srbija, naša porodica"

- Što se tiče istraživanja, u ovom trenutku "Srbija, naša porodica" ili kako bi se zvala ta lista, ukoliko bi se ispunili određeni uslovi, odnela bi pobedu. Verujem, ne mogu da kažem apsolutnu većinu glasova, ali apsolutnu većinu mandata. Verujem. E sad, naravno, izbori uvek donesu iznenađenja. Bila bi teška utakmica. Đokić i Bodiroga izuzetno su popularni. Imaju velike rejtinge. Što se kandidata tiče, to je važno. Tu su različiti odnosi. To smo analizirali sada, pa ćemo mi da se to dogovaramo između sebe.

"Da sam na njihovom mestu, navijao bih da izbori budu što kasnije"

- Kada ste 12 godina premijer ili predsednik, a de fakto 14 godina veoma snažno utičete na sve političke procese u zemlji, imate mnogo stvari na koje sam ponosan. Toliko mnogo da ne mogu da vam opišem. Od NCR-a dovedenog iz Amerike ovde, a gde i ne znaju kolika je uloga države Srbije bila uz našu čuvenu Mariju iz Vašingtona koja nam je beskrajno pomagala u svemu tome, od takvih stvari koje bi neko nazvao sitnicama, do potpune fiskalne stabilizacije, monetarne i fiskalne stabilizacije Srbije, do onoga što smo uradili i izgradili, svih projekata, svih puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova, kliničkih centara, bolnica, Beograda na vodi, svega drugog - rekao je predsednik za kraj i dodao:

- Dakle, bezbroj stvari koje smo uspeli da napravimo, da bukvalno promenimo lice Srbije. Ponosan sam na to što smo čuvali mir. Ponosan sam na to što smo uspeli da sačuvamo prijateljstvo sa najvećim delom sveta, da sve vreme budemo neko ko je poštovan. Ne mora da bude voljen ni od koga, niti je to naš cilj ni posao, ali da bude poštovan. I kada sagledate mir, stabilnost, potpuno drugačija Srbija. BDP Srbije, kada budem odlazio s vlasti, biće preko 105 milijardi evra. Kada sam preuzeo odgovornost, bilo je 32 milijarde evra.Prosečna plata će svakako biti preko 1.250 evra prosečna. Sve i da izgubimo izbore sad, a možda i 1.650 ako ne izgubimo sad izbore, dakle, ili 1.700 evra. Dakle, o penzijama da ne govorim. To su stvari po kojima će vas neko pamtiti. A ljudi će ubrzo iz stanja zaljubljenosti u tobož mlade ljude, shvatiti da niti ko od njih ko dolazi na vlast mlad, niti ima energije, niti ima entuzijazma, osim ponovo da opljačkaju Srbiju kao što su već jednom uradili. I kad nemate plan, program i ideju, vi ne znate šta da radite. Ali oni jesu favoriti. Vidite da se pripremam polako za njihovu pobedu, ali borićemo se. U ovom trenutku ne bi pobedili. Tako da, da sam na njihovom mestu, navijao bih za nešto kasnije izbore.