SPECIJAL, MASAKRI U SRBIJI! CRNI JABUKOVAC: Selo u kom su se dogodila dva pokolja, a život izgubilo čak 13 nedužnih meštana!

Jabukovac je selo na istoku Srbije i jedino mesto u državi gde su se dogodila dva masovna zločina - prvi 27. jula pre 2007. i drugi 7. avgusta pre dve godine, a ubijeno je ukupno 13 meštana!

Izvršilac prvog zločina, meštanin Nikola Radosavljević, koji je tada imao 38 godina, posle hapšenja i istrage smešten je u zatvorsku psihijatrijsku ustanovu na neodređeno vreme. I danas se tamo nalazi.

So na ranu Jabukovčana, koji i dan-danas pate za pobijenima, 2019. godine, tačno 12 godina posle Radosavljevića, sipao je Davor Pernić (36). On je optužen da je na salašu domaćina Raje Kazimirovića (72) hicima iz vatrenog oružja ubio Raju, njegovu majku Dragicu (93), sestru Ljubinku Oprikić (76) i sestričinu Draganu Jozeljić (53).

Bolna sećanja

Na godišnjicu dva krvava zločina, meštani sela pričaju za Kurir da se i danas živo sećaju užasa koji su preživeli, a mnogi su ostali bez svojih najmilijih.

- Bilo je to dan pred letnju slavu. Došle su komšije iz inostranstva, od kojih većina radi u Austriji, da se sastanu i vide sa rođacima, i niko ništa nije naslućivao dok oko 17 časova ulicom nisu počeli da prašte pucnji. Moja majka Vanuca Baderević izašla je u dvorište da vidi šta se događa kada je naišao komšija Nikola Radosavljević i bez razloga počeo iz lovačke puške da puca na nju. Ranjena je, ali je pobegla iza kuće i uspela da sačuva živu glavu i preživi. Ubica je potom nastavio svoj krvavi pir po komšiluku - seća se kobnog 27. jula 2007. Dragiša Burkić.

Kako kažu meštani, bezumnom zločinu prethodila je svađa u domu ubice.

- Nikola je sat-dva pre masakra, u trenutku nervnog rastrojstva, istukao suprugu, pa skočio u bunar navodno da se ubije. Na njegovu sreću i nesreću sela, priskočio je u pomoć komšija, pa su ga izvukli iz bunara. Čim se malo pribrao, Nikola je uzeo svoju lovačku pušku, okitio se redenikom i krenuo kroz sokake. Kako se kasnije ispostavilo, meta mu je bila tašta, koju je sumnjičio da ga omamljuje bes iskalio prvo na komšijama - kaže naš sagovornik.

Hapšenje na groblju

Radosavljević je pucao i ubio troje najbližih komšija: Veljka Ðorđevića (58), njegovog sina Dragana (22) i taštu Marinu Kukurenović (75). Ubio je još šestoro meštana - Draginju Borongić (55) i njenog supruga Branislava (57), potom Persu Banković (37), Branislava Badejevića (30), Srđana Bađikića (15) i Aniku Čogić (62), a ranio je Vanucu Baderević i Sinišu Bađikića (36).

Posle masakra napadač je pobegao i sutradan ga je policija pronašla na groblju.

- On je u kafani rekao da je zločin počinio neko iz sela. Kasnije su gromoglasno objavili da je bio naoružan do zuba, a našli su staru pušku i gasni pištolj. Sumnjam da ga drže u zatvoru dok ne nađu pravog ubicu. Ako puste Davora, pravi ubica će znati da ga traže, pa može da umakne.

Posle hapšenja, on je priznao zločin, ali je rekao i da nije sam ubio Kazimiroviće. Kao saučesnicu označio je svoju ljubavnicu Maju Bađikić. Ona je takođe bila uhapšena, ali je kasnije puštena. Optužnica je nekoliko puta podizana i vraćana na dopunu, a Maja je trenutno na slobodi, dok je Pernić u pritvoru od hapšenja.

Roditelji pokojnog Branislava Badejevića

Nikolu možda i puste jednog dana, a mi smo zauvek ukleti

l Kuće ubijenih u Jabukovcu su opustele, a u kući Radosavljevića ostala je samo njegova majka Zora. Otac Petar je umro lane u februaru, a brat i sin su u Austriji. Samo u kući ubijenog momka Branislava Badejevića ostalo je dvoje starih, otac Mihajlo i majka Ljubinka.

- Meni ni mrtvoj rana neće da zaraste. Nikola mi je ubio sina. Nikola ima sina i unuke, žive u Beču, možda ga i puste jednog dana, a nas dvoje ukleti i sami ko panjevi, bez poroda i ičije pomoći, trunemo ni krivi ni dužni. Ako je bio lud, što nije pobio svoju familiju koja ga je nervirala, što nije ubio sebe, a ne našeg sina, koji mu ništa nije skrivio. I ko zna gde je on sada. Imao je dosta para da plati da ga puste i negde sakriju. Što ga nekad ne pokažu na televiziji, da vidimo gde je, gde ga to leče. Uznemirio nas je lane dolazak njegovog sina. Od zločina se niko nije pojavljivao. Jednom je njegov otac Petar prolazeći traktorom pokušao da razgovara sa mnom. Motkom sam htela glavu da mu razbijem. Kad je umro, unuk mu ni na sahranu nije došao, niko od njegovih. Šta ako je taj unuk povukao ludilo na oca i sad dolazi u selo da ubija? Strah nas je, nezaštićeni smo - jada se Ljubinka, majka ubijenog Branislava. Njen suprug Mihajlo za to vreme ćuti dok mu se suze slivaju niz obraz, potišten i ojađen.

foto: Privatna arhiva