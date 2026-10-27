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Advokati devetorice Srba iz okoline Zubinog Potoka, osumnjičenih za navodni ratni zločin protiv civilnog stanovništva, primili su presudu Vrhovnog suda tzv. Kosova kojom su odbijeni kao neosnovani njihovi zahtevi za zaštitu zakonitosti na odluku o određivanju pritvora.

Kako je navela advokatica Jelena Krivokapić, osumnjičenima je u međuvremenu pritvor produžen za još dva meseca, do 25. decembra.

Krivokapić je navela da je presudu Vrhovnog suda tzv. Kosova, donetu na sednici veća 23. oktobra, primila elektronskom poštom 26. oktobra.

- Juče sam kao branilac jednog od osumnjičenih, primila putem mejla presudu Vrhovnog suda Kosova, koja je doneta na sednici veća 23. oktobra kojom se odbijaju kao neosnovani zahtevi za zaštitu zakonitosti koje smo mi, branioci devetorice osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz okoline Zubinog Potoka, izjavili protiv rešenja Osnovnog suda u Prištini - Specijalnog odeljenja od 29. septembra, kojim im je određen pritvor, a što je potvrdio Apelacioni sud 08. oktobra. U međuvremenu im je Osnovni sud u Prištini produžio pritvor na još dva meseca, počev od 26. oktobra do 25. decembra - navela je Krivokapić.

Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, istakla je da su u presudi navedeni isti razlozi kao i u odlukama nižestepenih sudova.

- Navedeni su isti razlozi kao u oba nižestepena rešenja, a to su: opasnost od bekstva, mogući uticaj na svedoke i postojanje osnovane sumnje da su učinili delo koje im se stavlja na teret - navela je Krivokapić.

Advokat Predrag Miljković, koji brani Miloša Raškovića, jednog od osumnjičenih, ukazao je na, kako je naveo, nelogičnost u obrazloženju odluke suda u vezi sa njegovim branjenikom, koji je u postupku naveden i kao svedok.

- Miloš Rašković naveden je kao svedok u postupku protiv sebe. Žalbom smo ukazali da je to nemoguće. Odbijena je. Zahtevom za zaštitu zakonitosti ponovo smo ukazali da je to nemoguće. Obrazloženje Vrhovnog suda je još gore nego obrazloženja nižestepenih sudova, pa čak navodi da postoji osnovana opasnost da će okrivljeni (i Rašković među njima) uticati na svedoke (među kojima je opet Rašković). Dakle, postoji opasnost da će Rašković, okrivljeni, uticati na sebe, Raškovića, svedoka - objasnio je Miljković.

Apelacioni sud u Prištini odbio je 8. oktobra žalbe odbrane na odluku Osnovnog suda o određivanju jednomesečnog pritvora devetorici Srba iz Zubinog Potoka, osumnjičenih za ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Krivokapić, koja brani Miroslava Radojevića, tada je istakla da je odbrana rešenje primila samo na albanskom jeziku.

Osnovni sud u Prištini odredio je pritvor do 30 dana devetorici Srba iz Zubinog Potoka 29. septembra, a prethodno im je dva puta bila određena mera policijskog zadržavanja do 48 sati.