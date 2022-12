MOŽE LI SRPSKA STRANA PRIČE STIĆI DO SVETA? "Strani MEDIJI forsiraju albansku PRIČU dok su SRBI ugušeni u medijskom VAKUUMU"

Dešavanja na KIM juče, kada je kosovska policija upala nasilno u prostorije srpskih opština u Zubinom potoku, zaprepastila su javnost u Srbiji, međutim kao da Srbija više ne može adekvatno reagovati za doborobit svih građana na nivou svojih teritorija!

Policija je najpre sa članovima opštinske izborne komisije došla u Zubin Potok. Članovi kosmije su nasilno upali u prostorije opštine, obili vrata, zamenili brave. Okupili su se građani koji su protestovali, ubrzo su se začule sirene, potom su odjeknule i detonacije. Isto se ponovilo i u Severnoj Mitrovici, a zatim i u Leposaviću.

foto: Kurir tv

U tim mestima je primećeno prisustvo Euleksa, takodje, nadletanje njihovih helikoptera. Direktor Kancelarije za KiM se oglasio povodom incidenata, i naveo da je Kurti poslao policiju sa dugim cevima u Zubin Potok, kako bi nasilno pokušao da pripremi teren za održavanje nelegalnih izbora.

Zoran Anđelković, nekadašnji predsednik Izvršnog veća Kosova i Metohije i Nikola Tomić, politički analitičar komentarisali su ova dešavanja tokom razgovora u jutarnjem programu Redakcija.

- Ide scenario koji je Kurti preuzeo. Ono što Aljbin Kurti kaže to će se pojaviti u zapadnim medijima, a ono što se zaista dešava i srpska strana, neće doći do stranih medija. On ne krije da pravi aparthejd na KIM - rekao je Anđelković ukazujući na nasilno potenciranje izbora.

foto: Kurir tv

Izbori su, izgleda i bili ključni okidač za nastanak nemira.

- Meni je jako teško što uopšte pričamo o ovim temama. Mi sad umesto da se bavimo samitom u TIrani, mi se bavimo Kurtijem. On ovim zabada prst u oko i Briselu, iskazuje maksimalno nepoštovanje, kao i Lajčaku, koji je upravo govorio da je sa krizama na severu Kosova gotovo i da je vreme da se okrene konstruktivnijim razgovorima - rekao je Tomić.

foto: Kurir tv

"A samit u Tirani, nije poboljšan u tačkama koje smo tražili, i nisu izašli u susret onom što je najbolje za Srbiju" saopštio je predsednik Vučić.

Noviji tekst francusko-nemačkog predloga nije se pokazao kvalitetnim za srpsku pregovaračku stranu, Anđelković je sumirao sve izjavom da niko nije pročitao taj tekst, a već svi znaju da Srbija ne pravi problem Kosovu da postane članica EU.

06:43 PONAVLJANJE SCENARIJA 1999. GODINE: SRPSKA ISTINA NIKAD NEĆE STIĆI DO SVETA!

- Samo oko toga mi nismo spremni da razgovaramo time da Kosovo i Metohija postane članica ujedinjenih nacija. Oni imaju podršku 83 zemlje - rekao je Anđelković. On je posebno bitnim naglasio, da teritorijalni integritet treba da bude garantovan ne kao što garantuju Ukrajini, ali makar u skladu sa međunarodnim pravom.

Tomić je predočio lakoću ponavljanja da je sve nepravda i da mirno protivljenje Srba agresiji koja je učinjena, a i dalje se čini, može dovesti do manevarskog prostora za Srbiju.

Kurir.rs

