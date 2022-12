MINISTAR VUČEVIĆ O SITUACIJI NA KIM: Na severu od jutros nema incidenata, ali je atmosfera napeta

Ministar odbrane Srbije Miloš Vučević izjavio je danas da na severu Kosova jutros nema incidenata, ali da je "atmosfera napeta i da je dovoljno šibica da se upali da sve krene u nepoželjnom pravcu".

On ističe da ne treba da nas čudi što Aljbin Kurti povlači niz jednostranih poteza koji su usmereni na destabilizaciju i nepoštovanje svih sporazuma koji su postignuti.

- To je jasna poruka Srbima da su oni tamo nepoželjni, i ne treba to ni uvijati u celofane i oblande. To je jedan organizovani teror njegove administracije, i to je njegova politika, da potpuno etnički očisti Kosovo - rekao je ministar Vučević na TV Prva.

On kaže da je lako iz Beograda, Novog Sada, Niša ili Kragujevca govoriti, ali da naši ljudi na KiM žive Kurtijev teror svaki dan.

- Nije lako ni objasniti srpskoj zajednici na severu KiM koliko je važno da ostanu smireni i ne nasedaju na provokacije, a sa druge strane da ne budu poniženi i obespravljeni potpuno - dodaje ministar.

Vučević kaže da je cilj svih ciljeva Aljbina Kurtija da uplaši i protera Srbe.

- Juče su išli sa tom pričom da zauzimaju opštinske izborne komisije, nalaze eksplozivne materije. To su gluposti, jedino što je eksplodiralo su njihova oruđa. Oni se provlače kroz neke prozore, izbacuju neke ljude, administrativce. Još nismo videli da neko šalje specijalce da osvajaju prostorije opštinske izborne komisije, u nadi da će održati izbore - kaže ministar.

Ministar odbrane je rekao da od međunarodne zajednice uvek slušamo pozive na dijalog i normalizaciju, ali da je teško normalizovati nekoga ko nije sklon normalnom ponašanju.

Dodao je da je na prikazu u Nikincima predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao da očekuje takve poteze Prištine.

- Nisam mogao naslutiti da će se to tako brzo desiti, a za samo 24 časa smo videli novu avanturu, i provođenje državnog terora i bezakonja. Sigurno ćemo biti pod pritiscima, a videćemo kako će njihovi patroni međunarodni reagovati da se odlože izbori 18. decembra. Kakvo je sada stanje, Srpska lista neće učestvovati u njima. Da li će oni naći tri Srbina po imenu i prezimenu, kao što su našli nesrećnog Rašića i Trajkovićevu, to ne mogu da isključim. Ali znate koliko će ljudi glasati za njih. Pa niko - kazao je Vučević.

Ministar kaže da je to problem koji traje decenijama, a da svi očekuju da Vučić za tri meseca to reši - i da će "biti kriv i ako reši i ako ne reši".

- Da li ima političkog licemerja po pitanju KiM. Ima, i sa strane ekstremno levih i sa strane ekstremno desnih. Jedni čekaju da on prizna Kosovo, a desničari iz toplih kafana ili stanova nam poručuju kako treba da smo već u Prizrenu, sa tuđom decom u tenkovima, a oni će nam u parlamentu objasniti kako su čvrsti borci za srpska pitanja - dodao je on.

