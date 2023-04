"KURTI JE POSTAVIO SEBI NOVI CILJ" Sagovornici Kurir TV uputili jaku poruku Srbima na KiM: Najbitnije je preživeti proleće!

Lekaru Kliničko bolničkog centra Kosovska Mitrovica Nikoli Todoroviću, koji je uhapšen na prelazu Jarinje, pred troje male dece, određen pritvor do 30 dana, bez mogućnosti uplate jemstva.

Njegovi sunarodnici iz južne pokrajine u očaju zbog sve većeg terora Kurtijevog režima.

foto: Youtube Printscreen/Kosovo online

Povodom nedvosmislene torture nad srpskim narodom, gosti jutarnjeg programa su Nebojša Obrknežev, magistar naftno-gasnog inženjrstva iz Centra za društvenu stabilnost i prof. Boris Bratina sa Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.

Obrknežev je komentarisao ponavljanje istih scenarija na KiM , pa je rekao šta je krajni cilj Kurtijevog režima.

- Već mesecima imamo uzastopna hapšenja, svake nedelje se dešava neko novo. Slađan Trajković, Dejan Pantić, a sada i Nikola Todorović. To je teror koji vrši režim Aljbina Kurtija, odnosno zastrašivanje Srba i neminovno je da će se to nastaviti u narednom periodu. Međunarodna zajednica bi trebalo da reaguje na sve to, ali ona sve gura pod tepih. To je užasavajuće. Imamo pojedine situacije, kao što su hapšenja, za koje znamo, ali koliko je onih koje jednostavno nisu dospele u javnost - započeo je Obrknežev, pa nastavio:

01:16 KURTI IMA ZA CILJ DA IZAZOVE VEĆE SUKOBE Stručnjaci uputili jaku poruku Srbima na KiM: Najbitnije je preživeti proleće!

- Režim Kurtija, koji se sprovodi već neko vreme, ne miriše na dobro. Faktički hoće da izazove eskalaciju sukoba, ali najbitnije je da naš narod na KiM ostane jedinstven, da ne pada na provokacije i da se smire tenzije. Proleće je uvek bilo problematično, u svakom periodu, tako da, preživeti proleće je najbitnije.

Bratina je rekao da u doba relativizma ne može spoznati dobru i lošu stranu, ali i da su Albanci stupili na našu zemlju:

- Naši heroji su za njih zlikovci a njihovi heroji su za nas zlikovci. To tako biva u dobu relativizma, kada ne možete da uporedite šta je na strani dobra, a šta je na strani zla. Doduše, Srbima je to relativno lako, mi smo odavde, ovo je naša zemlja oduvek, a oni su došli tokom naseljavanja na našu zemlju. Dakle, neko arhe pravo se nalazi na strani srpskog naroda. Kurtiju i drugima bih rado preporučio da se vrate u Albaniju, a da Kosovo ostave Srbima. To je jedino pravedno. Nama je potreban mir, ali ne samo zbog života u miru, već da bismo jednog dana mogli da učinimo više za naš narod.

