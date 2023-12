"KURTI PROVOCIRA, SRBI GLADUJU, SVE JE TEŽE NA SEVERU" Novinar iz Kosovske Mitrovice: Odugovlačiće ba sve načine, MLEKA VIŠE NEMA

Takoyvani kosovski premijer Aljbin Кurti najavio je da će odluku o slobodnom kretanju vozila sa srpskim tablicama na Kosmetu vlada u Prištini doneti nakon što se uveri da Beograd sprovodi odluku donetu pre tri dana o priznavanju tablica Kosova i Metohije.

Da li takozvani premijer ponovo krši sve sporazume, voditeljka jutarnjeg programa Redakcija na Kurir TV Anastasija Čanović pitala je novinara Lazara Stevića koji se javio iz Kosovske Mitrovice.

- Naravno da Kurti nastavlja da ucenjuje, naravno nastavlja da vrši pritisak, jednostavno kao što je i on rekao, on smatra da je ovo neko popuštaje Beograda da bi se skrenula tema sa pritiska koji dolaze sa zapada, međutim, taj pritisak je mnogo veći i na Prištinu, pre svega zbog Zajednice srpskih opština, a nakon svega ostalog ono što je zadesilo srpski narod, pre svega na severu Kosova i Metohije. Ne sumnjam da će on namerno sad odugovlačiti tu odluku, da i registrarske oznake iz Centralne Srbije sad da ulaze na prostor Kosova i Metohije bez stikera - kaže Stević.

Sagovornik voditeljka jutarnjeg programa svrnuo se i na problem formiranja ZSO,

- Zajednica srpskih opština je jedan od garanta opstanka i ostanka Srba na ovim prostorima. U Kosovskoj Mitrovici je između ostalog nastavljeno potpisivanje peticije sa zahtevom da se omogući uvoz robe iz Srbije. Krenulo je i dalje se popisuje ta peticija, sve više ljudi je popisuje. Pre svega što se tiče trgovinskih radnji, ima nestašica najosnovnijih životnih namirnica koje dolaze iz centralne Srbije. Kada to kažemo, mislimo na mleko, mlečne proizvode i sve ono ostalo što je najpotrebnije. Zaista rafovi su prazni - istakao je Stević.

