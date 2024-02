TAČNO U PODNE: Veliki opštenarodni protestni skup Srba danas u Severnoj Mitrovici

Srbi sa Kosova održaće danas u 12 časova u Severnoj Mitrovici velikiprotestni opštenarodni skup kojim žele da skrenu pažnju čitavom svetu i međunarodnoj zajednici na svoj obespravljen položaj, posebno zbog odluke Prištine i kosovskog premijera Aljbina Kurtija oukidanju dinara kojom im se ugrožava ostanak i opstanak na njihovim ognjištima.

Predsednik Udruženja penzionera, koje je najavilo održavanje velikog opštenarodnog skupa, Vesko Stojković, rekao je da je to prilika da se ukaže na arogantno ponašanje vlasti u Prištini.

"Treba uputiti poruku svetskoj javnosti da nema opstanka i ostanka Srba na KiM ako se to sprovede do kraja. Opstanak vezujem da je to neka politička opcija ali ostanak je upravo vezan za primanja,za ekonomiju, za osnovne životne uslove da se ostane”, rekao je Stojković za Dnevnik RTS.

Kako je dodao, odluka Prištine da zabrani dinar pogađa najviše penzionere.

Srpska lista podržala je najavljeni mirni protest građana u Severnoj Mitrovici, i pozvala je sve građane sa Kosova da uzmu učešće u tom, kako su naveli, demokratskom protestu.

Skup će biti održan u 12 časova u blizini Trga Braće Milić.

