SRBI RASELJENI S KOSMETA BLOKIRALI MAGISTRALNI PUT KOD RUDARA U OBA SMERA: Ne daju prolaz vozilima koja voze Albanci preko Merdara

KURŠUMLIJA - Srbi raseljeni sa Kosova i Metohije blokirali su u selu Rudare, nedaleko od Kuršumlije, magistralni put koji od administrativnog prelaza Merdare vodi prema Nišu, prenosi Radio-televizija Srbije.

Put je blokiran u oba smera, a kako je ranije najavljeno, na blokadu, koja ima za cilj da onemogući prolaz vozilima koja voze Albanci preko Merdara, prema Kuršumliji, Nišu, Beogradu i dalje prema Subotici, raseljeni su se odlučili "zbog terora i zuluma politike Aljbina Kurtija" prema srpskom narodu na Kosovu.

"Blokada puta će biti svakog ponedeljka u trajanju od tri sata od 12 do 15 časova, i to do prestanka svakodnevnog terora nad našim narodom na Kosovu i Metohiji. Teror koji preživljava srpski i ostali nealbanski narod, postao je nepodnošljiv i vrlo je blizu sukoba sa nesagledivim posledicama“, navodi se u saopštenju Udruženja raseljenih Srba, okupljenih oko Inicijativnog odbora Srba iz Podujeva i sa Kosova I Metohije.

Oni takođe zahtevaju od predsednika Srbije Aleksandra Vučića, ministra spoljnih poslova Ivice Dačića i ostalih članova Vlade Srbije da hitno upute dopis svim relevantnim međunarodnim organizacijama, da "hitno zaustave teror i hapšenje nevinih Srba".

