ADVOKATI SLAĐANA TRAJKOVIĆA: Radnje za koje svedok optužuje Trajkovića nisu ni krivično delo, a ne ratni zločin

Advokati Dejan A. Vasić i Jelena Krivokapić izjavili su nakon održanog ročišta u slučaju Slađana Trajkovića, koga Specijalno tužilaštvo tereti za navodni ratni zločin, da su zadovoljni iskazom svedoka, jer on, kako tvrde, praktično ne optužuje Trajkovića direktno ni za šta.

Trajković se tereti za navodne zločine nad civilnim stanovništvom u periodu od 1998. do 1999. godine u opštini Vučitrn. On je i sam uzeo učešće u današnjem ispitivanju svedoka Medi Gašija, a odbrana je u nekoliko navrata sugerisala da se izjave svedoka iz 2021. godine ne poklapaju sa današnjim.

Advokat Dejan A. Vasić ističe da radnje za koje svedok optužuje Trajkovića nisu čak ni krivično delo.

„U suštini, mi smo zadovoljni iskazom ovog svedoka. On nije svedok koji za bilo šta teško optužuje Slađana. U stvari, te radnje za koje on kaže da je Slađan navodno učinio, to nije nikakvo krivično delo. Mi se nadamo da ćemo ovim efikasnim tempom i u naredna tri pretresa uspeti da saslušamo veći deo svedoka koje tužilaštvo smatra za važne kada bi se verovatno i stvorili uslovi za promenu mere koja je Slađanu do sada nametnuta. Te radnje koje on kaže da je Slađan izvršio, to nisu neke radnje koje bi se uopšte mogle smatrati krivičnim delom, a kamoli ratnim zločinom“, rekao je Vasić.

Advokat Jelena Krivokapić takođe je zadovoljna današnjim suđenjem.

„Krenuli smo od ovog svedoka koji je trebalo da bude jedan od jačih svedoka tužilaštva. Međutim, posle ispitivanja sa naše strane mi vidimo da on nema šta mnogo da kaže protiv Slađana. On ga praktično naziva učesnikom. Tako da, mi smo veoma zadovoljni, jer jedan od ključnih svedoka ne optužuje direktno Slađana ni za šta. Ima tu još nekih stvari zbog kojih smo mi jako zadovoljni, ali mislim da o tome ne treba danas da pričamo“, rekla je Krivokapić.

Naredna ročišta u slučaju Trajkovića zakazana su za 7, 17, i 20. maj.

Slađan Trajković je uhapšen 15. decembra 2022. godine u Severnoj Mitrovici i od tada se nalazi u pritvoru.

Specijalno tužilaštvo Kosova je protiv okrivljenog Slađana Trajkovića podiglo optužnicu za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u periodu od 1998. do 1999. godine, u selu Reznik u opštini Vučitrn i okolnim selima.

Kurir.rs/Kosovo online