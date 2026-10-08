Drugim rebalansom budžeta za ovu godinu Opština Mali Zvornik obezbedila je dodatnih devet miliona dinara za pomoć penzionerima, licima sa invaliditetom i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite. Time su ukupno planirana sredstva za ove namene sa prvobitnih 16 povećana na 25,5 miliona dinara, objavljeno je na sajtu opštine.

Sredstva su, između ostalog, namenjena za realizaciju mera materijalne podrške, uključujući jednokratnu novčanu pomoć penzionerima i licima sa invaliditetom, u iznosu od 3.000 dinara po korisniku. Iz lokalne samouprave saopštavaju da je isplata jednokratne pomoći penzionerima predviđena u narednom periodu u cilju pružanja dodatne podrške starijim sugrađanima, kao i licima sa invaliditetom.

Za ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć, kako je navedeno, potrebno je da potencijalni korisnici podnesu zahtev na šalteru opštinske uprave, a o uslovima i načinu, kao i o terminima njene isplate, korisnici će biti blagovremeno obavešteni. U okviru 25,5 miliona dinara biće finansirano i ostvarivanje prava iz oblasti socijalne zaštite gde, između ostalog, spada i novi vid materijalne podrške – pomoć u vidu nabavke stambenog kontejnera, stoji u saopštenju. Pomoć je namenjena pojedincima i porodicama u stanju socijalne potrebe, ili izuzetno teškoj životnoj situaciji, koje nemaju odgovarajući prostor za stanovanje i nisu u mogućnosti da ga sopstvenim sredstvima obezbede.