DRAMA U ČAČANSKOM NASELJU: Izbio požar na odžaku kuće, stanari hitno evakuisani! Vatrogasci odmah reagovali (FOTO)
- Požar na odžaku porodične kuće izbio je u čačanskom naselju Ljubić tokom večernjih sati, a vatrogasci su brzo stigli i ugasili vatru.
- Tokom intervencije evakuisano je dvoje stanara, a prema prvim informacijama niko nije povređen.
Požar na odžaku porodične kuće izbio je tokom večernjih sati u čačanskom naselju Ljubić. Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i ugasili vatru, a dvoje stanara je tokom intervencije evakuisano iz kuće.
- Videli smo dim kako izbija iz kuće. Srećom, nije bilo velikog plamena, već samo gust dim. Odmah smo pozvali vatrogasce. Koliko znamo, u kući žive dve osobe, koje su na vreme izašle dok je trajalo gašenje - rekao je za RINU jedan od komšija.
Meštani su pratili intervenciju, dok je vatrogasno vozilo bilo na ulici ispred kuće. U ovom događaju, prema prvim informacijama, niko nije povređen.
Vatrogasci apeluju na građane da pre početka grejne sezone provere odžake, jer neispravni ili zapušeni dimnjaci mogu da budu uzrok požara na stambenim objektima.
Kurir.rs/RINA