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Požar na odžaku porodične kuće izbio je tokom večernjih sati u čačanskom naselju Ljubić. Vatrogasci su brzo stigli na lice mesta i ugasili vatru, a dvoje stanara je tokom intervencije evakuisano iz kuće.

Foto: RINA

- Videli smo dim kako izbija iz kuće. Srećom, nije bilo velikog plamena, već samo gust dim. Odmah smo pozvali vatrogasce. Koliko znamo, u kući žive dve osobe, koje su na vreme izašle dok je trajalo gašenje - rekao je za RINU jedan od komšija.

Meštani su pratili intervenciju, dok je vatrogasno vozilo bilo na ulici ispred kuće. U ovom događaju, prema prvim informacijama, niko nije povređen.

Foto: RINA

Vatrogasci apeluju na građane da pre početka grejne sezone provere odžake, jer neispravni ili zapušeni dimnjaci mogu da budu uzrok požara na stambenim objektima.