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Ima li boljeg načina da se skine "salce" nego da se uhvatiš u kolo! Upravo tako izgleda fitnes na niški način gde nema inostranih fensi kerefeka nego samo naš domaći način!

Tako su Nišlije smislile folk metod odnosno folklorni fitnes program koji sređuje i telo i dušu, ali i raspoloženje.

A ne zna se koje je kolce brže, pa "Stamena", "Niška banja", "Vlasinka"...

Kurir.rs/Facebook

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