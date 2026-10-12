Srbija
VLAŠKO KOLO NAJBOLJE SKIDA KILOGRAME: Ovako izgleda fitnes na niški način (VIDEO)
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Ima li boljeg načina da se skine "salce" nego da se uhvatiš u kolo! Upravo tako izgleda fitnes na niški način gde nema inostranih fensi kerefeka nego samo naš domaći način!
Tako su Nišlije smislile folk metod odnosno folklorni fitnes program koji sređuje i telo i dušu, ali i raspoloženje.
A ne zna se koje je kolce brže, pa "Stamena", "Niška banja", "Vlasinka"...
Kurir.rs/Facebook
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