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U Vranju je običaj da se domaćinu za slavu kupi crno, ili crveno vino, uz vino može i kafa, a uz kafu za domaćicu i bombonjera. S druge strane vremena se menjaju pa i razmišljanja o tome kakav poklon odneti domaćinima koji obeležavaju krsnu slavu.

U zavisnosti od toga koliko ste bliski sa domaćinom i koliko ga poznajete i naravno koliki vam je budžet, odlučujete i o poklonu za slavu.

Foto: T.S

„Mislim da bi po tradiciji vino trebalo nositi, ili dobru rakiju sasvim je svejedno, provereno za sve prilike“, mišljenja je Dušan iz Vranja.

Vranjanka Valerija objašnjava da uz vino može i nešto za kuću da se odnese domaćinima.

„ Nešto za domaćinstvo može biti prikladan poklon recimo činija, set čaša lep stolnjak, ili daska za ketering“, kaže Valerija.

Foto: T.S

Vranjanka Jelena koja sa suprugom godinama unazad odlazi na slavu kod najbolje prijateljice i njene porodice drži se običaja.

„Što se poklona tiče neretko se domaćici odnosi cveće, domaćinu piće. Ja sam za stare običaje vino, bombonjeru i kafu, po meni tako je od davnina“, navodi Jelena.