KAKAV JE OBIČAJ U VRANJU KAD SE IDE NA SLAVU: Bez ove 3 stvari u goste se ne polazi
U Vranju je običaj da se domaćinu za slavu kupi crno, ili crveno vino, uz vino može i kafa, a uz kafu za domaćicu i bombonjera. S druge strane vremena se menjaju pa i razmišljanja o tome kakav poklon odneti domaćinima koji obeležavaju krsnu slavu.
U zavisnosti od toga koliko ste bliski sa domaćinom i koliko ga poznajete i naravno koliki vam je budžet, odlučujete i o poklonu za slavu.
„Mislim da bi po tradiciji vino trebalo nositi, ili dobru rakiju sasvim je svejedno, provereno za sve prilike“, mišljenja je Dušan iz Vranja.
Vranjanka Valerija objašnjava da uz vino može i nešto za kuću da se odnese domaćinima.
„ Nešto za domaćinstvo može biti prikladan poklon recimo činija, set čaša lep stolnjak, ili daska za ketering“, kaže Valerija.
Vranjanka Jelena koja sa suprugom godinama unazad odlazi na slavu kod najbolje prijateljice i njene porodice drži se običaja.
„Što se poklona tiče neretko se domaćici odnosi cveće, domaćinu piće. Ja sam za stare običaje vino, bombonjeru i kafu, po meni tako je od davnina“, navodi Jelena.
Kurir.rs