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U Vranju je posle ponoći između subote i nedelje počeo da pada prvi sneg ove godine. Visina snežnog pokrivača je tri do četiri centimetra.

U jutarnjim satima u nedelju temperatura je bila u minusu, izmeren je jedan stepen ispod nule.

1/7 Vidi galeriju Prvi sneg u Vranju 2026 Foto: Kurir/T.S.

Meteorolog Ljiljana Popović Stošić iz Meteorološke stanice u tom gradu kaže da se prestanak padavina očekuje u toku dana.

Maksimalna dnevna temperatura biće danas do tri stepena, a već u popodnevnim satima može doći do pada temperature i noću će biti znatno hladnije. Popović Stošić napominje da je na Vlasini visina snežnog pokrivača 17 centimetara.

Narednih dana prema najavi meteorologa očekuje se prestanak padavina i nagli pad temperature do minus šest stepeni Celzijusove skale.

Velika količina snega pala je u Vranju krajem novembra 2023. Sneg je tada padao 20 sati bez prestanka. Najpre vlažan, a onda i

gust sa malim procentom vode, koji se taložio preko već formiranog pokrivača.

Visina "teškog" snežnog pokrivača od pola metra napravila je problem u tom gradu. Sneg je zbog težine lomio i grane drveća i visokih

ruža u dvorištima u pojedinim vranjskim domaćinstvima. Visina snežnog pokrivača bila je oko 50 centimetara.