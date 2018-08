POMOĆ OBOLELIMA OD MS METODOM KVANTNE ANALIZE: Projekat pomoći u Vranju narednih 6 meseci (FOTO)

“Analiza za bolji život” naziv je projekta koji će u narednih šest meseci u Vranju realizovati Udruženje za unapređenje i poboljšanje zdravlja “Quantum”. Projekat se bavi kvantnom medicinom. Partneri u projektu su oboleli od multipla skleroze i cerebralne i dečije paralize.

Doktorka Maja Nakić, specijalista opšte medicine koja radi na projektu pojašnjava da je u pitanju preventivna metoda koja može da ukaže na početak nekog poremećaja. Metodom se sužavaju parametri pretrage u laboratorijama, ili na ultrazvuku kako pacijenti ne bi dugo čekali na različite analize.

Konkretizuje se koji organ, ili sistem organa bi trebalo da se pregledaju za konkretnu dijagnostiku .

“Projekat je odobrio Grad Vranje i ja sam kao lekar specijalista opšte prakse pristupila realizaciji tog projekta, jer je to preventivna grana medicine. Zasniva se na biološkoj rezonanci tako da svaka ćelija predstavlja elektromagnetnu jedinicu koja šalje elektromagnetne talase kao rezultat biohemijskih procesa u njoj. Kada se normalno elektromagnetno polje u ćelijama poremeti menjaju se i procesi što dovodi do oboljenja. Promene prvo nastaju u međućelijskoj komunikaciji.To je tzv informaciona faza koja prelazi u energetsku da bi kasnije nastale čak i evidentne promene u laboratoriji sve do pojave bolesti koju može da detektuje i ultrazvuk i drugi aparati”, navodi dr Nakić.

Kvantna medicina, prema njenim rečima polako osvaja svet i mogla bi da postane vodeća grana u ovom veku.

“Aparat kojim se vrši pregled detektuje sve promene naizgled zdravog kao i bolesnog organa. To radi sa visokom preciznoću čak i kada su najmanje promene ćelija u pitanju, koristeći neinvazivne metode u analizi i potpuno je bezbedna i komforna za pacijenta. Partneri u projektu su oboleli od multipla skleroze i cerebralne i dečije paralyze, jer to je grupa pacijenata koji se otežano kreću i njima bi najviše značile takve pretrage kako bi izbegli dugo čekanje po čekaonicama”, napominje doktorka Nakić.

Iz Udruženje obolelih od multipla skleroze Pčinjskog okruga ističu da im kod već narušenog zdravlja znače ovakvi preventivni pregledi.

“Dosta nam znači pomoć doktorke Maje. Nakon pregleda aparatom dobijamo smernice o tome kakvo nam je zdravlje. Bolesni ljudi se hvataju za slamku tako da im je sve bitno.. Imamo prostor u kome mogu da se pregledaju članovi udruženja “, objašnjava Gordana Stojanović sekretar Udruženja. Udruženje obolelih od multipla skleroze Pčinjskog okruga ima preko 70 članova od kojih je 90 odsto žena. Prema statistici od multipla skleroze oboljevajuju češće žene od muškaraca.

