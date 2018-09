DRAMA U NOVOM SADU! Biciklistu udario auto i odbacio ga desetak metara! Podoficir Vojske Srbije, zajedno sa suprugom, mu SPASAO ŽIVOT

U pravom drami koja se juče odigravala u Bulevaru Mihajla Pupina u strogom centru Novog Sada medicinski tehničar i zastavnik Vojske Srbije Dejan Stojiljković (42) i njegova supruga Anka (42), medicinska sestra spasli su život biciklisti koga je udario automobil.

Mladić je od silovitog udara odleteo desetak metara i pao pravo na glavu. Odmah je izleteo iz auta i krenuo ka povređenom.

"Iako sam bio u vojnoj misiji, svega se kroz struku nagledao u životu ovo je bila jedna od najpotresnijih scena u mom životu. Sa suprugom i troje dece krenili smo ka Petrovaradinu kada se na raskrsnici dogodio udes. U sledećem trenutku biciklista je leteo kroz vazduh i pao direktno na glavu. Kada sam mu prišao obilno je krvario. Ugledao sam ranac koji je stajao pored njega, izvadio peškir i zaustavio krvarenje. Izgubio je mnogo krvi i počeo da gubi svest- prepričava nam dr Stojiljković potresni dogadjaj.

U tom trenutku primetio je svoju suprugu Anku, medicinsku sestru, kako pomaže maldiću koji se nalazio u lokvi krvi, dok je njihovo troje dece posmatralo dramatičnu scenu.

Shvata da mora ispituje povređenog dečka, ne starijeg od osamnaest godina, kako ne bi izgubio svest.

"Saznao sam da se zove Milan, da je iz Loznice i da je došao na žurku kod prijatelja na Sajmu. Dosta sveta se okupilo, ali su svi bili zatečeni scenom, zbunjeni nisu znali da reaguju i hitna pomoć je stigla tek za 15-ak minuta. Nadam se i verujem da je dečak dobro", kaže Stojiljković, inače zastavnik po činu u Vojsci Srbije, zaposlen u Vojnoj bolnici.

Predsednik je sindikalne grupe za Novi Sad Vojnog sindikata Srbije.

Učestvovao je u mirovnoj misiji na Maliju, a zajedno sa suprugom Ankom, koja je zaposlena kao medicinska sestra u Domu zdravlja u Novom Sadu diplomirao je fakultetu u Bratislavi.

"Kada sam razgovorao sa suprugom, dok smo prali ruke od krvi zaključili da čovek uvek nešto predoseti. Ona je insistirala da decu vodimo pešaka pošto nam je to blizu, da prošetamo. Iako volim da šetam vuklo me je da krenem kolima. I eto, došlo je do toga da je to nekome bilo potrebno i da mu je život zavisio od toga", kaže Stojiljković.

