PRAVA RETKOST: Albino smuk pronađen u mioničkom kraju (FOTO)

MIONICA- Neobičnog gosta ovih dana ugostio je Predrag Peca Petrović u svom domu u Paštriću nedaleko od Mionice. Posle nešto više od dve godine od prvog susreta njegovo dvorište ponovo je došla zmija - smuk i to ne običan, već albino smuk.

U prirodi se veoma retko nalaze albino životinje koje su prepoznatljive po tome, što njihovo telo ne proizvodi pigment i ima mlečnu boju, ali je još ređe da se one vraćaju na mesto na kom su boravile izvesno vreme.

"Neverovatno je da se nakon dve godine vratio i čini se da mu je ovo areal kretanja koji je najverovatnije izabrao po mirisu. To je mirna zmija ali je veoma velika retkost u prirodi da se nađe albino smuk koji je živ, što je mene obradovalo. Prema mojoj proceni star je oko pet godina. Ja sam mislio da je on u međuvremenu nastradao od grabljivica ali je očigledno da se ne da", ispričao je biolog Predrag Petrović.

Kaže da albino smuka u njegovom dvorištu ugledao Vigor Majić, direktor Istraživačke stanice Petnica, je koji je kod njega bio u poseti. Petrović kaže da se nije nadao da će ga videti nakon toliko vremena jer kako objašnjava ''priroda prilično ne trpi albino životinje i uglavno ih eliminiše, jer grabljivice mogu brzo da otkriju njihovo kretanje što nije dobro''.

foto: Vigor Majić

Pre skoro dve i po godine, na kolovozu između Mionice i Divčibara, ovu neobičnu zmiju prvi je ugledao Dragan Stepanović iz Paštrića. On je tada pozvao biologa Pecu Petrovića koji je, kako kaže, video da se radi o običnom velikom smuku ali je za njega bilo specifično što je on albino.

"Interesantno je da treba mnogo godina i decenija da prođe da bi se video albino smuk. Odneo sam ga kući, smestio u terarijum. Za ovaj neobičan primerak zmije interesovali su se tadi prirodnjaci, posmatrali su ga đaci koji su bili na rekreativnoj nastavi. Ali sam ipak odlučio da ga pustim u prirodu", kaže Petrović.

Prvi put, albino smuka u njegovo prirodno stanište Petrović je pustio na oko 500 metara udaljenosti od kuće. Međutim, posle pet sati on ga je, kako kaže, našao sklupčanog na ulazu u kuću.

"On se tada vratio na osnovu mog i svog mirisa. Nakon toga ja sam ga ponovo ostavio na mestu kilometar udaljenom od kuće i evo posle više do dve godine on se ponovo vratio. Mesto na kom je prvi put albino smuk pronađen udaljeno je oko osam kilometara od moje kuće, ali on se nije vraćao na prvobitnu lokciju nego u moje dvorište", navodi Petrović i dodaje da se primećuje da je smuk porastao, a kada je prvi put pronađen bio je dugačak 90 centimetara.

(Kurir.rs/S.S./Foto: Vigor Majić)

Kurir