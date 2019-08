OČUVANJE ŽIVOTNE SREDINE: Volonteri uklanjali smeće na vrhu planine Gučevo (FOTO)

BANJA KOVILJAČA - Mladi volonteri učesnici Međunarodnog ekološkog kampa „U potrazi za azbukom“ koji traje u Tršiću kod Loznice u petak su sakupljali smeća kod spomen-kosturnice na vrhu planine Gučevo.

Cilj akcije je, prema rečima Bojana Lučića, koordinatora lozničkog Omladinskog centra, da osim Tršića volonteri obiđu i druge važne istorijske lokalitete, doprinosu pri uklanjanju smeća i pošalju poruku o važnosti očuvanja životne sredine.

foto: T.Ilić

- Ovde smo da pošaljemo poruku potrebe očuvanja ne samo Tršića i Loznice već i ovakvih, pre svega svetih mesta poput spomen-kosturnice na Gučevu. Kada je zaštita životne sredine u pitanje potrebno je da se svi uključimo. Otpad koji se ostavlja jeste naša lična odgovornost i upravo je poruka koju ovi mladi ljudi, volonteri šalju da iza sebe ostavimo čisto kao u svom dvorištu jer nije naše dvorište samo ono što je ograđeno oko kuće već sve ovo gde živimo. Prema svemu treba da se ophodimo kao prema svojoj kući i da čuvamo svoju okolinu. Volonteri, učesnici kampa trude se da svojim radom utiču na promenu svesti lokalne zajednice što se tiče očuvanja zaštite životne sredine. Raduje me što su meštani to prepoznali, počeli da se uključuju u akcije, pomagali nam pozajmljujući alat pa i ugošćavali volontere. To pokazuje da su počeli da čuvaju Tršić u kome je danas slika mnogo bolja nego pre tri godine – kaže Lučić.

foto: T.Ilić

On ističe podršku Grada Loznice i lokalnih javnih preduzeći bez čije pomoći ne bi mogao biti realizovan ovaj kamp za koji se nada da će ostaviti trag i da će već sledeće godine biti još bolja ekološka situacija na terenu. Lučić kaže da je u Loznici počeo projekat ‘’Treš heroji’’ koji omogućava da se u saradnji sa školama jednom sedmično obilaze lokacije na koje su građani ukazali da treba ukloniti smeće. Pomoćnik gradonačelnika Ljubinko Đokić, bio je na Gučevu i pohvalio učesnike kampa koji rade društveno koristan posao, uklanjajući smeće koji su neodgovorni pojedinci ostavili.

foto: T.Ilić

- Ovi mladi ljudi pokazuju kako se moramo odnositi prema prirodi. Došli su iz više zemalja i pomažu da uredimo našu sredinu pa i ovo mesto na vrhu legendarnog Gučeva. Ovo je spomenik stradanju srpskog naroda u Prvom svetskom ratu i apelujem na sve one koji dolaze ovde da se prema njemu odnose na odgovarajući način jer Gučevo za nas nije samo obična planina. Kamp je prilika da se mladi ljudi druže, bolje upoznaju, steknu prijateljstva, iz naše zemlje ponesu lepe utiske i požele ponovo da se vrate da zajedno sa vršnjacima iz Srbije čine nešto dobro i korisno – kazao je on.

foto: B.Lučić

Učesnici kampa vredno su očistili prostor oko spomen-kosturnice koji je, nažalost, često zaprljan, kao i deo puta koji vodi do tog mesta. Jedan od njih, devetnaestogodišnji Rimljanin Mateo de Luka, student druge godine medicine, kaže da uživa u ovdašnjoj prirodi i što pomaže očuvanju životne sredine, a da je lokalno stanovništvo veoma ljubazno i lepo su se družili.

Međunarodni ekološki kamp ‘’U potrazi za azbukom“ okupio je četrnaest volontera iz Meksika, Francuske, Češke, Slovačke, Belorusije, Španije i Srbije, a realizuje ga UG ‘’Svetionik’’ u saradnji sa URIP ‘’Čuvarkuća’’, i traje od 15. do 25. avgusta. Oni su ovih dana krčili i čistili pešačko-biciklističke staze, divlje deponije, postavljali hranilice za ptice, kao i za sitniju divljač na četiri različita mesta u Tršiću, čistili korito rečice Žeravije i uređivali igralište OŠ ‘’Vukova spomen škola“.

(Kurir.rs/T.Ilić)

Kurir