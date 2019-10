PUT OD NIŠA DO NIŠKE BANJE PRAVA MISTERIJA: Na ovom mestu dešavale su se stravične saobraćajne nesreće! ZA SVE KRIVI ELEKTROMAGNETNI TALASI?! (FOTO)

Misterija puta od Niša do Niške Banje i posle pet decenija ponovo u žiži interesovanja građana jer se najblaže rečeno vozačima događaju "čudne" pojave. To se delimično dokazalo unazad dve nedelje gde je zabeleženo tri saobraćajne nesreće automobila koji su jednostavno izgubili kontrolu nad vozilom.

Tragično je poginuo inspektor niške policije 8. oktobra na delu puta prema Niškoj Banji. Nakon toga dogodila se saobraćajna nesreća kod Brzog Broda 15. oktobra gde su dve osobe povređene i pre dva dana jedan stariji Nišlija "zajahao" je saobraćajni znak na tom putu. Ni jedan od učesnika ovih udesa nije bio pod dejstvom alkohola.

Jak uticaj elektromagnetnih talasa utiče na vozače

Dragan Stojanović Žika, duigogodišnji niški novinar kaže da je još pre dvadesetak godina tvrđeno da je ovaj kolovoz koji je prav i bez krivina, crna tačka Niša i da bi vozači trebali "debelo" da povedu računa kada prolaze tuda.

On kaže da se o misteriji ovog puta priča još od osamdesetih godina prošlog veka.

- Neka merenja je davno vršio profesor Elektronskog fakulteta, Aleksandar Vorgučić. On je tvrdio da na toj deonici postoje značajno jaki elektromagnetni talasi koji utiču na vozača da bez razloga manevriše suprotno pravilima i logici. On je bio specijalista za udare groma pa je tada vršio merenja dosta skromnim aparatima, ali svakako da je neophodno da se taj deo ponovo ispita i da se saobraćajna signalizacija shodno tome i postavi. Postoji još jedna činjenica, a to je da od kada postoje dve trake na tom putu, automobili jure „kao sumanuti“ jer je kolovoz prav i nov,a neki kažu da sama „noga ide na gas“ - priča Stojanović.

U Nišu 10 do 15 "crnih tačaka"

Mašinski inženjer sa licencom za veštačenje saobraćajnih nesreća, Dragan Marković kaže da u Nišu i okolini postoji od 10 do 15 takozvanih "crnih tačaka".

- Već godinama se tačno znaju crne tačke u Nišu i put Niš - Niška Banja je jedan od njih. Postoji na primer, prema Svrljigu mesto gde se baš ta dvostruka krivina zove "Razbiglava". Taj lokalni naziv dovoljno govori o čestim nesrećama. Onda postoji prema Donjem Međurovu toliko uzak prolaz ispod zidanog objekta nalik nadvožnjaku gde je pre par godina bila veća nesreća zbog magle. Uglavnom su crne tačke povezane sa lošim saobraćajnim rešenjima koja moraju da se isprave. Na putu za Nišku Banju se stvarno često događaju saobraćajne nezgode i trebalo bi ispitati da li neka prirodna sila utiče na to - ističe Marković.

Pored puta se nalaze dalekovodi za koje mnogi sumnjaju da imaju veze sa ovom elektromagnetnim talasima. Od pre nekoliko godina su kod Elektronske industrije i arheološkog nalazišta Medijana postavljeni kružni tokovi da bi koliko toliko usporili saobraćaj, ali ni to nije sprečilo „da noga nešto jače nagazi gas“.

U neposrednoj blizini ovog puta nalazi se arheološko nalazište Medijana, a poznato je da je ovaj istorijski biser značajno narušen kada se gradila Elektronska industrija koja je prekoputa. Narod sumnja u sve i svašta pa se i ranije stvorilo verovanje o uticaju magneta ispod kolovoza, ali to svakako bez merenja niko pouzdano ne može da tvrdi.

