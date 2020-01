NOVICA NAŠAO TORBICU SA 800.000 DINARA I VRATIO VLASNIKU: Evo šta je sve najpošteniji Kragujevčanin pronalazio na ulici

Omiljeni čistač ulica u Kragujevcu je Novica Stojanović, skroman, vredan i tamo gde on radi sve je čisto. I trotoari, ali i nešto mnogo više. On je čovek koji je ljudima pronalazio i vraćao bitne i vredne stvari.

Radi u JKP "Šumadija" na poslu održavanja javnih površina građanima je pronašao i vratio mobilne telefone, dokumenta, pa i veliku svotu novca.

- Čistim ulice u naselju Pivara. Tu su i škole i prodavnice i kuće, zgrade. Pronalazio sam na ulici razne stvari. Nekoliko mobilnih telefona mi je došlo na metlu. Kad vidim uzmem i ako zazvoni, javim se. Ili potražim po listingu, ja pozovem. I vratim tako vlasniku. Moj posao je takav da sam na ulici i da vidim šta ljudi gube. Ako nađem ličnu kartu, vidim adresu, odnesem je i ubacim u poštansko sanduče. Ako vidim zdravstvenu knjižicu, svratim u apoteku i tu ona pronađe vlasnika - priča Novica.

Pre nekoliko dana je ovaj čistač ulica, rodom iz Lipljana, i koji se u Kragujevac doselio 1999. godine, pronašao i torbu na trotoaru, kraj zida obližnje apoteke. Kada je otvorio i video šta je u njoj, odmah je znao šta mu je posao. Da pronađe vlasnika koji je izgubio 800.000 dinara.

- Ulica je bila puna ljudi. Đaci su iz obližnje škole izašli na odmor. Gužva. Vidim torbicu i u njoj novac. Nisam brojao. Samo sam je uzeo i krenuo da gledam da li će neko da se pojavi. Video sam posle oko pola sata čoveka koji mi je delovao neobično. Izašao je iz prodavnice. Video sam da je kupio neke namirnice i da nije mogao da nađe novčanik da plati.

- Pitao sam ga šta mu je, a on mi kaže da je izgubio torbu. Eto, problem rešen. Pitam kako torba izgleda, on reče. E, ta je kod mene! Otvorio je, video da ništa nije dirano, a u njoj 800.000 dinara. Nudio mi je novac, da me časti, al' ja to nisam hteo. Onda je otišao u prodavnicu, kupio mi sok i još ponešto. Dobri smo danas prijatelji - priča Novica.

Ovaj retko pošten čovek radio je nekada kao policajac, pa kao zatvorski čuvar, a i kao radnik obezbeđenja. Život i sudbina su ga doveli do posla čistača ulica. Ali, kako kažu njegovi šefovi, on je predan svome poslu i dalje i radi ga perfektno.

I sam zna kako je kad izgubiš nešto dragoceno.

- I ja sam nekada, pre 12 godina bio žrtva lopova ili svoje nepažnje. Umro mi je otac i poneo sam 400 evra da naručim spomenik. Izgubio sam ih u autobusu sa svim dokumentima. Bio sam u teškoj situaciji i zato znam koliko to može da bude strašno. Zato mi je i posebno zadovoljstvo da ljudima vratim ono što su izgubili. Ako već ja nisam imao sreće, neka imaju drugi - kaže ovaj pošteni čistač ulica.

