NASTAVNICA OLIVERA JE PRVOG DANA STIGLA NA NOVOSADSKI SAJAM: Zadovoljna uslovima, stiže čak da obavi i školske obaveze

Olivera Lekić je nastavnica matematike koja predaje u Novom Sadu, a od ponedeljka se nalazi u Hali 1 Novosadskog sajma, jer je utvrđeno da je zaražena virusom korona.

Kako je imala blažu kliničku sliku, upućena je na Sajam, što nije bio slučaj sa nekim članovima njene porodice koji su morali na bolničko lečenje. Bila je kontakt zaražene osoba i na kraju je i sama zapatila ovaj virus koji je prisutan kod više od 1,6 miliona ljudi širom sveta. Olivera je pacijentkinja koja je na Sajam stigla prvog dana njegovog otvaranja za zbrinjavanje onih kod kojih je utvrđen virus korona. Za 021.rs priča o tome kakva je situacija u Hali 1 Novosadskog sajma. "Situacija je dobra, hrana je studentskog tipa i zaista je ima dovoljno, tako da ljudima ostane i za posle, ako ne pojedu sve. Vizite se organizuju dva puta dnevno. Mere nam redovno temperaturu, kiseonik i puls, pritisak se meri samo na prijemu i ako ima za to potrebe, zavisno od osobe do osobe. Govorilo se dosta o tome kako će sve ovo izgledati i u odnosu na neke priče, ne mogu da kažem da nije dobro", priča Olivera Lekić za 021.rs.

Kako objašnjava, napravljene su sobe u kojima ima po devet kreveta i trenutno je u njima smešteno po pet-šest ljudi. Sam prostor se redovno dezinfikuje, a namera je da između ljudi bude barem krevet razmaka, dokle god je to moguće, odnosno dok se kapaciteti ne ispune. Prvi pacijenti su primljeni u ponedeljak, a sada ih, navodi Lekić, ima više od 120, tako da postoji prostor za prijem još oko 900 građana.

"Mi, naravno, nikako ne možemo napolje, ali se hala redovno provetrava, a kada iznose smeće stanemo na nekoliko metara od ulaza, pa se u šali pravimo kako udišemo svež vazduh. Svako se snalazi na svoj način i gleda kako da mu vreme prođe. Neko gleda filmove, igra stoni tenis, prati vesti, čita štampu ili knjige, svako ima svoj trik", poručuje Lekić.

Ona, lično, brzo se navikla na novonastalu situaciju, pa je i poslovne obaveze prilagodila sajamskim uslovima. "Dnevno izdvojim neko vreme da uradim ono što se tiče posla, tako da sam u tom smislu zadržala obaveze koje sam i dalje imala. Dobro je što postoji mogućnost da ukoliko su čitave porodice zaražene, one mogu da budu u jednoj prostoriji, tako da im je lakše kada su zajedno", dodaje naša sagovornica.

Lekić kaže da su na Sajmu ljudi različite dobi, da ima mlađih, ali ima i starijih.

"Na sajmu trenutno ima više od 100 ljudi. Raznih starosnih grupa, imamo devojke koje su dvadesetim godinama, ali imamo i one koji su imaju 30, 40, 50 ili 60 godina. Ljudi ovde nose virus u sebi, ali se u suštini osećaju dobro, nemaju izražene simptome i malo su opušteniji. Svima su nam date maske i gledamo da održavamo rastojanje od dva metra pogotovo kada se šetamo. Oni koji su u punoj opremi, poput astronauta, jesu medicinski radnici i spremačice, koji su potpuno zaštićeni. Dakle, mi imamo virus, nemamo simptome, ali smo ovde kako ga ne bismo širili dalje", ukazuje Olivera Lekić. Ona dodaje i to da se tokom nedelje organizuje i dopremanje stvari između 12 i 13 časova, koje mogu da dostave osobe koje nisu zaražene i nisu kontakti zaraženih. Može da se unese gotovo sve, osim alkohola, te su neki sebi doneli grejalice kako bi im bilo toplije, ali je sada preporuka da se to ne radi, jer se one ne mogu u potpunosti dezinfikovati.

