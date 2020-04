VRANJANCU NAGLO POZLILO, A NIJE MOGAO NI KOMŠIJE DA ZOVE: Izgubio snagu puzeći do vrata, a onda je uspeo samo ovo

U Vranju spašen ljudski život brzom i efikasnom akcijom Komunalne policije, vatrogasaca i Hitne pomoći

Jednom Vranjancu (71) hroničnom bolesniku koji živi sam u zgradi u ulici Partizanski put u Vranju pozlilo je u toku prepodneva. U lošem zdravstvenom stanju on je pokušavao puzeći da dođe do ulaznih vrata da ih otključa i pozove u pomoć.

Njegova agonija trajala je nekoliko sati. Nije uspeo da otključa vrata, ali je srećom telefonom pozvao ćerku koja živi u Beogradu, koja je odmah kontaktirala Komunalnu policiju grada Vranja. Pripadnici ove službe na čelu sa načelnikom Ivicom Taškovićem i u saradnji sa Vatrogasno- spasilačkom ekipom i Hitnom pomoći reagovali su brzo i izašli na lice mesta.

Vatrogasci su uz pomoć merdevina uspeli da se popnu na terasu, polomili jedno staklo i uspeli da uđu u stan kako bi što pre bila pružena pomoć čoveku. Potpuno nesvakidašnja akcija Komunalne policije u spašavanju ljudskog života, naočigled stanovnika koji žive u tom delu grada.

Komunalnoj policiji slučaj je prijavljen oko 10 sati u četvrtak.

"Obavestio nas je zet čoveka kome je bila potrebna pomoć. Rekao nam je da je njegov tast sam u stanu zaključan, da je ključ u bravi, a njemu su otkazale noge. Pokušavao je puzeći da dođe do vrata da ih otključa, u tom pokušaju ostao je bez snage i nije mogao dalje. Ubrzo po dobijanju poziva kontaktirao sam nadležne u Hitnoj pomoći, Sektoru za vanredne sizuacije i Vatrogasnoj jedinici. Trebalo je oko 15 minuta da se organizujemo. Na licu mesta ustanovljeno je da ćemo brže doći do čoveka ako se vatrogasci merdevinama popnu do njegove terase na drugom spratu, polome staklo na prozoru i onda uđu i otključaju sigurnosna vrata kako bi lekarima omogućili da što pre dođu do pacijenta. Na svu sreću sve je prošlo brzo i kako treba. Prva pomoć je pružena čoveku, a onda je vozilom Hitne pomoći prebačen na Urgentno odeljenje vranjskog Zdravstvenog centra i sada je u stabilnom stanju", kaže načelnik Ivica Tašković.

On dodaje da je čovek hronični bolesnik i da boluje od dijabetesa i hipertenzije. "Nismo smeli da rizikujemo morali smo brzo da reagujemo i koordiniramo sa pripadnicima Vatrogasne jedinice i lekarima Hitne pomoći.Mi smo bili tu samo kao koordinatori, ipak najveća zasluga u spašavanju ljudskog života Vatrogasnoj jedinici i lekarima Hitne pomoći. Bez njihove pomoći ništa", kaže načelnik Tašković.

(Kurir.rs/T.S./Foto: Komunalna policija Vranja)

Kurir