Gradonačelnik Laban: U Suboticu se tokom protekle četiri godine slilo 15 milijardi dinara

Gradonačelnik Subotice Bogdan Laban sastao se danas sa potpredsednikom Pokrajinske vlade Đorđem Milićevićem i pokrajinskim sekretarom za sport i omladinu Vladimirom Batezom. Nakon susreta u Gradskoj kući i potpisivanja ugovora o rekonstrukciji dvorišta u Osnovnoj i srednjoj školi „Žarko Zrenjanin“, koji će se realizovati zahvaljujući sredstvima u iznosu od pet miliona dinara koja su zajedno obezbedili Pokrajinska vlada i grad Subotica, Milićević, Batez i Laban obišli su otvoreni rukometni teren u Osnovnoj školi „Sveti Sava“, čiju izgradnju su zajednički finansirali Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu i grad Subotica. Ukupna vrednost projekta je oko tri miliona dinara. Događaju su prisustvovali član Gradskog veća zadužen za oblast sporta i omladine, Nemanja Simović, i sekretar Sekretarijata za društvene delatnosti Jasmina Stevanović.

Đorđe Milićević je, obraćajući se medijima nakon obilaska terena u OŠ „Sveti Sava“, izjavio da je Pokrajinska vlada od jula 2016. godine do danas izdvojila oko 2,53 milijarde dinara za finansiranje i sufinansiranje projekata na teritoriji grada Subotice.

–Pokrajinska vlada je podržala projekte koji su doprineli da se obezbede kvalitetniji uslovi za život građana Subotice, ali i bolji uslovi za privlačenje novih investicija i dalji privredni razvoj ovog grada – rekao je, između ostalog, Milićević i dodao da je tokom razgovora sa gradonačelnikom Labanom informisan da su republika, pokrajina i grad Subotica od sredine 2016. godine u obrazovanje uložili oko 500 miliona dinara.

Uz podsećanje da aktuelna gradska vlast, od druge polovine 2016. godine i početka mandata, nije zatekla nijedan projekat, gradonačelnik Laban je naglasio da se u Suboticu u protekle četiri godine slilo 15 milijardi dinara.

–Uspeli smo da posle 30 godina završimo 'Ipsilon' krak, a da nije bilo epidemije korone do kraja godine bismo sigurno rekonstruisali i zgradu Narodnog pozorišta, još jednu u nizu davno započetih, a nedovršenih investicija. Izvesno je da će doći do kašnjenja u realizaciji, ali i da će i taj projekat biti okončan. Uz izuzetnu pomoć Vlade Srbije i Pokrajinske vlade, kao i predsednika Aleksandra Vučića koji je dao veliki doprinos i sa svojom inicijativom da krenemo u razvoj Palića, danas na Paliću radimo nešto što nije rađeno 50 godina. Rekonstruisan je Veliki park, Velika terasa, Letnja pozornica i ono što je najbitnije – realizuje se i projekat koji je za Suboticu jako bitan, a to je akva park i velnes centar. Zajedničkim ulaganjem republike, pokrajine i i grada Subotice, i taj projekat će ove godine biti završen – naveo je Laban.

Svi realizovani projekti, dodao je, rezultat su ozbiljnog zalaganja i rada.

–Očekujem da ćemo i u narednom periodu realizovati i projekte koji su sada u početnoj fazi, poput rekonstrukcije Opšte bolnice koja je izuzetno bitna za naš grad i okruženje. Projekat je završen, a reč je o investiciji vrednoj oko 50 miliona evra. Očekujem da ćemo u narednom mandatu rekonstruisati i Gradski stadion. To su neki kapitalni projekti, pored brojnih drugih projekata koje ćemo realizovati u oblastima infrastrukture, socijalne zaštite, obrazovanja i sporta. Siguran sam da građani Subotice imaju budućnost i da sve što radimo, radimo za dobrobit naše dece – poručio je gradonačelnik Laban.

Ugovor za rekonstrukciju dvorišta u OISŠ „Žarko Zrenjanin“ u Subotici potpisali su Vladimir Batez i direktor škole Dragana Vučković.

Direktorka OISŠ „Žarko Zrenjanin“ je istakla da će rekonstruisano školsko dvorište biti prilagođeno za decu sa motoričkim smetnjama, da će biti opremljeno specijalizovanim spravama koje će toj deci omogućiti da do maksimuma razvijaju svoje motoričke i psihičke potencijale i da će to biti prostor za njihovu prirodnu relaksaciju i korekciju svih problema koje imaju.

Direktor OŠ „Sveti Sava“ Novica Pavlović naveo je da je u uređenje i opremanje ove škole tokom preotekle četiri godine investirano više od 25 miliona dinara, s tima da je Pokrajinska vlada uložila oko 11 miliona dinara, a subotička lokalna samouprava 14 miliona dinara.

