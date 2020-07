CRNA TAČKA GDE STRADAJU DECA: Ovo je mesto kod Ivanjice gde se stalno dešavaju saobraćajne nesreće! Ko je kriv? (FOTO)

Strašna saobraćajna nesreća koja se juče dogodila u mestu Prilike kod Ivanjice, u kojoj je teško povređen sedmogodišnji dečak, duboko je potresla ovo malo ivanjičko predgrađe.

Naime, dečaka je pokosio kamion kada je, izlazeći iz pekare, sa sestrom pošao da pređe ulicu. Do stravične nesreće došlo je u prepodnevnim satima i to na pešačkom prelazu...

Hitna pomoć, koja je ubrzo stigla na lice mesta, hitno je transportovala dete bez svesti u ivanjički dom zdravlja, odakle je prebačeno u užicku bolnicu, a zatim ubrzo i u Klinički centar Srbije.

Iako je prethodno Zoran Lazović, predsednik opštine Ivanjica, najavio da će dete da bude transportovano u Beograd helikopterom, ipak je odlučeno da to bude učinjeno sanitetskim vozilom.

Dečaku, na kojeg je naleteo kamion, povređeni su glava i grudi, a njegovi prijatelji, komšije i rođaci, mole se da mališan pobedi u životnoj borbi. Ogorčeni prstom upiru u nadležne organe, pitajući se zbog čega su ignorisane njihove brojne molbe i inicijative, i nije učinjeno ništa da se ova, i brojne druge nesreće koje su se dešavale na spornoj saobraćajnici, spreče.

Stanovnici ovog ivanjičkog predgrađa su se više puta u poslednjih nekoliko godina obraćani lokalnoj samoupravi i predlagali rešenja da se pešački prelaz, koji se nalazi na veoma prometnoj saobraćajnici a u čijoj je blizini smeštena i osnovna škola, nekako obezbedi - ležećim policajcima, usporivačima, merenjem brzine... Međutim, reakcije nadležnih su izostale.

"Ne postoji nikakvo obezbeđenje na raskrsnici. Semafor, koji je tu postavljen ne radi poslednjih 15 godina, nema ležećih policajaca, nema signalizacije, čak je i zaštitna ograda koja je bila postavljena, bahatošću vlasnika obližnjih radnji, uklonjena sa magistralnog puta, da bi kombi vozila i kamioni koji dostavljaju robu mogli lakše da priđu", kaže jedan od meštana.

On i njegove komšije pitaju se koliko još sličnih nezgoda treba da se dogodi da bi se nesto konkretno uradilo. Navode da je ova raskrsnica ranijih godina odnela nekoliko života, a da je svaki put saobraćajna nesreća mogla biti sprečena.

"Na istom tom mestu već je na isti ili sličan način ugašeno nekoliko života, među kojima je i život jedne devojčice, tada učenice obližnje osnovne škole", dodaje on.

Inicijative i pitanja roditelja, čija deca pohađaju obližnju školu, pa čak i školskog odbora, upućenih ka lokalnoj samoupravi, do danas nisu dobile odgovor.

"Na naš zahtev da se postave ležeći policajci i svetlosna signalizacija kako bi se stalo na put bahatim vozacima koji ovuda voze brzinama i do tri puta većim od dozvoljene, nadležni su nam odgovorili samo 'da je to magistralni put' i da to 'nije izvodljivo", priča sagovornik.

Komandir ivanjičke policije Miloš Maričić kaže da postavljanje nove i promena postojeće saobraćajne signalizacije nije u nadležnosti policije, te da je prava adresa za ovaj problem lokalna samouprava.

"Mi sprovodimo ono što je u našoj nadležnosti. I nama bi išlo na ruku kada bi na toj deonici saobraćaj mogao da se uspori, problem je što je to magistralni put i na njemu ne mogu da budu postavljeni ležeći policajci. Kružni tok bi na tom mestu bio najefikasnije rešenje", kaže Maričić.

Iz lokalne samouprave, međutim, "loptu" prebacuju na drugi teren. Predsednik opštine Ivanjica Zoran Lazović kaže da bi lokalna samouprava znala šta da radi da je u pitanju opštinski put, ali pošto je u pitanju državni put od posebnog značaja oni sami ne smeju da urade ništa, kao i da su "više puta upućivali zahtev državnim organima da se problem koji postoji u naselju Prilike reši".

Navodi da će to učiniti i ovoga puta, te da će sada zahtev biti "značajniji" i "snažniji".

"Nezahvalno je da ja dajem izjavu povodom toga, u pitanju je državni put koji prolazi kroz naselje Prilike. Tačno je da i sa jedne i sa druge strane puta postoje radnje i da se u blizini nalazi osnovna škola. Opština Ivanjica i Mesna zajednica Prilike upućivala je više puta zahtev Agenciji za bezbednost saobraćaja, Ministarstvu saobraćaja i Putevima Srbije, da na tom delu puta postave propisanu signalizaciju", kaže Lazović.

Navode meštana, kaže, neće da komentariše.

"Ljudi će da pričaju svašta, uvek se traži krivac u nekome drugom. Ovo mora da se reši na mnogo kvalitetniji i adekvatniji način. To je nadležnost Puteva Srbije i Agencije za bezbednost saobraćaja, naše ingerencije su tu smanjene", priča Lazović.

Do pronalaska institucije nadležne za rešavanje ovog problema, roditeljima ostaje strah i zebnja za bezbednost dece, koja izjutra, polazeći u skolu, izviruju iza kamiona i kombi vozila, koja dostavljaju robu u obližnje radnje, a koja su parkirana uz sam pomenuti pešački prelaz.

Lazović navodi da ga redovno informišu o stanju dečaka koga je juče pokosio kamion, trenutno se, kaže, nalazi na odeljenju Intenzivne nege Urgentnog centra i stanje mu je stabilno.

"Juče smo organizovali transpor, pripremili smo i helikopterski prevoz, obzirom da je u pitanju povreda glave. Dečak se oporavlja na odeljenju Intenzivne nege Urgentnog centra, ima nekoliko fraktura koje su spoljašnjeg karaktera, nema hematoma i krvarenja i, s obzirom da mu je stanje stabilno, on će uskoro biti prebačen u Tiršovu na dalji oporavak", zaključuje Lazović.

