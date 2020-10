MILOŠ VUČEVIĆ: Dom zdravlja do marta sledeće godine! Obezbedili smo 21000 vakcina protiv sezonskog gripa

Адице ће коначно добити свој Дом здравља јер сe бележи раст броја становника. Процене су да ће овај објекат пружати услуге за 17000 грађана, а пројектован је да капацитет буде за 20 посто већи, како би могао да задовољи и будуће потребе. Ту ће бити смештене све службе Дома здравља. Снага здравственог система показује снагу целе заједнице. Наредне године завршићемо реконструкцију објекта на Лиману 4, чека нас обнова објекта на Новом насељу, а ускоро ће бити отворен Репродуктивни центар у Алмашкој улици. #gradnovisad #gradonacelnikmilosvucevic #domzdravljanovisad

