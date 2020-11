VUČEVIĆ: Bolnički kapaciteti u Novom Sadu su limitirani! Najvažnije je zdravlje ljudi, zato se dočekom Nove godine NE BAVIMO

Miloš Vučević, gradonačelnik Novog Sada, kaže da je velika čast i zadovoljstvo, ali i odgovornost, biti na čelu grada po treći put, pogotovo od marta i početka epidemije koronavirusa u Srbiji. Kaže da niko nije ni pretpostavio da će 2020. godina biti ovakva, da je bilo najava mnogih manifestacija, jubileja, događaja, da je pravljen uvod u 2021. godinu kada je Novi Sad trebalo da ponese titulu „Evropske prestonice kulture“. Međutim, sve ovo se ili odlaže, ili otkazuje.

- Šta je tu je, korona je dominantna tema svih. Ne treba da paničimo, ali moramo imati ozbiljan pristup i biti svesni da brojevi nisu dobri, da su kapaciteti limitirani i da ne postoji zdravstveni sistem koji može da primi neograničen broj inficiranih. Naša neodgovornost pravi gužve u ambulantama i ugrožava zdravstveni sistem. Brojevi nam ukazuju da će novembar biti izazovan, a kako će nadalje biti, zavisi od nas – kaže Vučević za Pink.

Kaže da je važno poštovati preporuke lekara i ističe da se sa problemom koronavirusa susreće, ne samo Srbija, već i svet. Kaže da su brojevi u regionu katastrofalni, te da se Srbija čak i dobro drži u tom smislu.

- Cna Gora ima preko 500 inficiranih, što je kao kada bi Srbija imala preko 6.000 novozaraženih. Da ne pominjem da Crna Gora manje testira na dnevnom nivou – kaže Vučević.

foto: Pink Printscreen

Dodaje da 90 odsto ljudi u Novom Sadu poštuje mere i da se grad trudi da ne proglasi vanrednu situaciju jer bi ovakav potez ostavio posledice na ekonomiju grada i države.

- Ne možemo da zaključamo grad, a da ne očekujemo posledice. Epidemiološki bismo dobro delovali, ali bismo sigurno ostavili ekonomske konsekvence. Svestan sam zamora ljudi kada čuju da se govori o koronavirusu. I ja bih voleo da se bavim samo investicijama, novim obdaništima, „Evropskom prestonicom kulture“, ali to ne rešava probleme koje izaziva koronavirus. Nemamo pravo na umor, moramo da budemo uporni i da se borimo, a da u isto vreme očuvamo normalan život – kaže gradonačelnik Novog Sada.

"Doček Nove godine nije tema. Zdravlje ljudi je na prvom mestu"

Na pitanje o dočeku Nove godine na gradskim trgovima, Vučević kaže da ovom temom ne treba da se bavimo u ovom trenutku i ističe da je ova tema deplasirana. Dodaje da ne zna kada će se epidemija završiti, ali je sigurno da će trajati do pojave vakcine.

Kaže da je grad ukrašen, da će rasveta biti upaljena u određenom trenutku, ali da nema govora o organizovanju dočeka i da ne vidi ni kako bi to bilo izvodljivo.

- Zdravlje građana je na prvom mestu, a o dočeku ni ne razmišljam. Gledam kako da ne bude težih mera u gradu, mada ni od njih ne bežim, i kako da sačuvamo ekonomiju, ali prvenstveno zdravlje građana – kaže gradonačelnik.

- Kada je reč o proslavama, danas je veliki praznik, Dan primirja, dan pobede u Prvom svetskom ratu. Naša vojska donela je slobodu za Srbe i sve južne Slovene, iako danas neki prave falsifikate i ne priznaju da je srpska vojska donela slobodu. Danas je praznik i za Vojvodinu koja je stekla uslove da se prisajedini matici. Danas je, dakle, veliki praznik, i ne smemo da zaboravimo koliko je naših sunarodnika položilo živote da bismo mi bili slobodni. Drago mi je što će danas predsednik Aleksandar Vučić nagraditi one koji su izneli najveći teret u borbi protiv kovida 19, i oni koji danas dobiju orden, simbol su svih lekara, sestara i medicinskih radnika u svim ambulantama u Srbiji – kaže Vučević za Pink.

foto: Pink Printscreen

"Projekti u NS se realizuju, uprkos epidemiji"

Dodaje da se planirani projekti u Novom Sadu realizuju, uprkos epidemiji. Očekuju se dve nove investicije koje će značiti za reindustrijalizaciju, ne samo Novog Sada, već i cele Srbije.

- Strašni brendovi su u pitanju. Čekamo jednu nemačku i jednu japansku fabriku, kao i fabriku čokolade „Barry Callebaut“ za koju je pred epidemiju postavljen kamen temeljac – kaže Vučević.

Ističe da su nova radna mesta važna, ne samo za grad Novi Sad.

- Ove investicije nisu važne samo za Novi Sad, već i za sva okolna mesta – kaže Vučević. Ističe da je tzv. „Novi Sad na vodi“ kao projekat ne postoji, već da je on priča onih koji ga ne vole i nepodržavaju.

Ne razumem da neko nije za razvoj grada! Imamo obalu Dunava koja je zapostavljena i neiskorišćena i sa starim fabrikama koje su privatizovali oni koji danas sve kritikuju. Sve fabrike su zatvorene i imamo brodogradilište koje ne proizvodi nijedan brod. Izgleda da sve to treba tako da ostane da bi ovi koji kritikuju bili zadovoljni. Međutim, oni koji najviše kritikuju ovaj projekat, kada bi bili na vlasti prvi bi prihvatili da ga rade i gurali bi ga. Na ovoj lokaciji se nalazi i četvrti most koji je od nacionalnog značaja. Zamislite da je neko za to da grad nema most! Neko problematičnog mentalnog stanja može da bude za to da nema most u svom gradu.

Kurir.rs

Foto: Pink Printscreen

Kurir