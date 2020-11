VUČEVIĆ: Na današnji dan je kapitalizovana ideja nastanka Vojvodine

Povodom 25. novembra 1918. godine – dana kada je Velika narodna skupština Srba, Bunjevaca i drugih Slovena Banata, Bačke i Baranje donela odluku o prisajedinjenju Vojvodine Kraljevini Srbiji, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i predsednica Skupštine Grada Novog Sada Jelena Marinković Radomirović, zajedno su sa predstavnicima Saveza udruženja potomaka ratnika Srbije od 1912. do 1920. i Bunjevačkog nacionalnog saveta, položili vence na spomen ploču na Trgu slobode.

- I ovog 25. novembra sećamo se Velike narodne skupštine Srba, Bunjevaca i ostalih Slovena u Banatu, Bačkoj i Baranji, koja je proglasila prisajedinjenje današnje Vojvodine Srbiji. I posle 102 godine, kao ponosni potomci naših slavnih predaka, sećamo se ovog istorijskog datuma za celokupan srpski narod. Tog dana, doneta je ispravna, istorijski utemeljena državotvorna odluka, i njome je suštinski kapitalizovana ideja nastanka Vojvodine. Time su ispunjene težnje srpskog i ostalog slovenskog stanovništva u južnoj Ugarskoj da dočeka oslobođenje i da na kraju Prvog svetskog rata postane deo zajedničke države sa maticom. Posebna je bila veličina Jaše Tomića i njegovih sledbenika koji su prepoznali to da stvaranje današnje Vojvodine treba da bude ostvareno putem direktnog prisajedinjenja sa Kraljevinom Srbijom. Ponosni smo i što su na toj novembarskoj skupštini učestvovale i žene, i to u trentutku kada u evropskim državama one nisu imale pravo glasa. To svedoči o visokoj dozi političke zrelosti i osećaju za gledanje u napred. Čuvamo tu politiku, negujući sve naše različitosti koje zajedno čine kolorit narodnog i državnog jedinstva - rekao je gradonačelnik Miloš Vučević.

Potpredsednik Bunjevačkog nacionalnog saveta i predsednik Saveza bačkih Bunjevaca Mirko Bajić istakao je da je istorijska činjenica da su Bunjevci dali neprocenjiv doprinos prisajedinjenju današnjih prostora Vojvodine 1918. godine Kraljevini Srbiji.

- Zahvaljujući dobroj politici Republike Srbije, Bunjevci su danas ravnopravna nacionalna manjina i hvala Gradu Novom Sadu na izuzetnoj podršci na očuvanju našeg identiteta, jezika i kulture – rekao je Mirko Bajić i posebno zahvalio gradonačelniku na podršci za tradicionalno organizovanje Dana bunjevačke kulture, i na tome što je ove jeseni otvorena i Bunjevačka kuća u Novom Sadu.

Goran Maksimović iz Udruženja potomaka ratnika Srbije 1912-1920. naglasio je da je prisajedinjenje Vojvodine Srbiji jedan od najvećih događaja u savremenoj srpskoj istoriji čime je bitno izmenjena istorija svih naroda na Balkanu i u Centralnoj Evropi.

- Taj davni 25. novembar je bio kruna jednog velikog rata i viševekovne težnje Srba na ovim prostorima za ujedinjenjem i zajedničkom državom. Važno je obeležavati ovaj dan koji predstavlja deo suštine našeg nacionalnog identiteta – rekao je Maksimović.

