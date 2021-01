PLIVAO U DRINI 1. JANUARA: Deluje nestvarno! Đorđe Vukmirović se kupao u ledenoj reci (FOTO)

Većina se "smrzne" od pomisli da sada u nekoj reci okvasi stopalo, a kamoli zapliva u njoj, ali ne i Đorđe Vukmirović, profesor istorije i nekadašnji vaterpolista Šapca i beogradskog Partizana, koji je juče, 1. januara, zaplivao u Drini. Jeste bio sunčan dan, ali Drina je često hladna i u avgustu, a kamoli sad, ali Vukmirović ne samo da ovu reku obožava nego u njoj voli i zimi da zapliva.

On je od malena sa porodicom veći deo godine provodio pored Drine, na poznatom Kampu u Gornjoj Koviljači, gde je stalno plivao. Prvi put je preplivao Drinu sa samo pet godina u društvu svoga oca, a sa sedam je počeo da trenira vaterpolo u pedesetak kilometara udaljenom Šapcu.

"Drinu obožavam i roditelji nisu nikada branili da se kupam u toj slavnoj i ćudljivoj reci, pa ni tokom zime. Razmišljali su da ako mi je hladno, to neću radi. Sada sam najranije 'otvorio' sezonu kupanja i nije bilo hladno pošto je spoljna temperatura iznosila desetak stepeni. Želeo sam da ovako počnem godinu od koje očekujem da bude mnogo bolja od prethodne. Inače, plivao sam i za Božić, jednom i kada je napolju bilo nekolio stepeni ispod nule, a interesantno je da se nikada zbog zimskog plivanja nisam prehladio, ili imao neki problem", kaže dan posle "osvežavanja" u Drini.

Dodaje i da je ovoga puta preskočio pripreme, postepeno kvašenje pre ulaska u reku, nego je zaplivao odmah, kao da je napolju plus 30 pa mu treba brzo rashlađivanje. Vukmirović je inače, sedmostruki pobednik u plivanju za časni krst, na Bogojavljanje 19. januara. Prvi put je na taj dan plivao 2008. na Zvorničkom jezeru u Malom Zvorniku, gde je pobedio te i još dve sledeće godine. Jednu godinu je pauzirao da bi 2012. pobedio u Zvorniku, a onda 2013. ponovo bio najbrži u Mali Zvornik. Kada je 2015. prvi put plivanje za časni krst organizovano na plaži restorana MN, u Loznici, šesti put je prvi stigao do časnog krsta što je učinio i prošle godine. Tada je rekao da verovatno više neće plivati za časni krst, ali će i ove godine na Bogojavljanje biti u talasima Drine na svom Kampu. Kako kaže, sigurno je nekima neobično da čovek zimi pliva u Drini, kada je temperatura nula, ili se zabeli sneg na obali, ali njemu je to normalna stvar. Kada ne uživa u talasima reke koju obožava, ima drugu veliku ljubav, a to je istorija. Već nekoliko godina predaje lozničkim srednjoškolcima koji kažu da im je "omiljeni profesor"’ i da im je od istorije napravio interesantan predmet.

Vukmirović je otvorio sezonu, a nije isključeno da će pre Bogojavljanja još koji put zaplivati jer on je čovek kome je zimsko plivanje sasvim normalna stvar.

