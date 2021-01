DRASTIČAN PAD KORONA BROJKI: U Rasinskom okrugu 47 novozaraženih

Sa jednodnevnom pauzom, trend obuzdavanja epidemije korona virusa u Rasinskom okrugu je nastavljen.

Prema najnovijem izveštaju Zavoda za javno zdravlje iz Kruševca u ovom delu Srbije od virusa kovid-19 obolelo je 47 osoba, od kojih je najviše u Kruševcu – 34. U Aleksandrovcu i Varvarinu su zaražena po 4 lica, u Brusu 3, Ćićevcu 2, a u Trsteniku nije bilo novih pacijenata.

Broj novoinficiranih učenika povećan je za dva (iz Kruševca) i to je sada ukupno 213, a među nastavnicima nema novih slučajeva, brojka je ista - 56

U Opštoj bolnici u Kruševcu smeštena su 174 bolesnika, što je 4 više u odnosu na jučerašnji dan, a lica sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom direktno se upućuju u Kovid bolnicu.

U Rasinskom okrugu je do sada ukupno evidentirano 9.337 slučajeva zaraze ovom planetarnom pošasti i to: 4.746 u Kruševcu, 1.706 u Trsteniku, 1.606 u Aleksandrovcu, 435 u Brusu, 433 u Varvarinu i 411 u Ćićevcu. Na teritoriji celog okruga do sada je izlečeno 7.277 osoba, od ukupno 9.337 pozitivnih. U akreditovane laboratorije poslato je 27.337 uzoraka, a pod medicinskim nadzorom je 22.121 lice. Od posledica oboljevanja od virusa kovid-19 umrlo je 159 pacijenata i to 115 muškaraca i 44 žene.

Za vreme novogodišnjih praznika nije bilo većih primera kršenja propisa Vlade, Kriznog štaba, Gradskog i opštinskih štabova za vanredne situacije, što je dobitna kombinacija. Ipak, današnji podaci se mogu uzeti i sa izvesnom rezervom zbog nerada nadležnih institucija u vreme državnih praznika, ali u svakom slučaju su ohrabrujući.

