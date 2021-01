VELIKI DAN ZA ZLATIBOR: Gold gondola počela da radi, prvi turisti stigli na vrh Tornika i nisu krili oduševljenje (KURIR TV)

Zlatiborska Gold gondola, najduža panoramska gondola na svetu, jedna od najvećih investicija opštine Čajetina, počela je danas sa radom.

Prvi putnici su već stigli do vrha Tornika, koji je u magli, i vratili se do centra Zlatibora. Nisu krili svoje oduševljenje vožnjom do vrha Tornika i nazad, dugom 18 kilometara koja traje nešto manje od sat vremena.

Direktorka JP Gold gondola Bojana Božanić izjavila je da Zlatibor sa gondolom ulazi u novu eru turizma.

- Za nas je ova godina bila podstrek da završimo sve kapitalne investicije, neke su, kao gondola trajale pet godina, neke su započete pre tri godine a neke, kao što je rekonstrukcija Kraljevog trga na Zlatiboru započete su pre šest meseci - reči su Milana Stamatovića, predsednika Opštine Čajetina.

Gondola će biti zvanično otvorena na svečanosti u četvrtak, 14. januara ove godine.

